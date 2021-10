Del saque somos carnecita... Ya me contaron que en nuestra pelotita hay una historia parecida a la de Icardi y Wanda. Es una relación tan tóxica que, pese a que ambos se ‘trampean’, siguen juntos a pesar de los años. Él ya colgó los chimpunes y siempre la pegó de seriecito. Y si ella hubiera sido futbolista, fácil llevaba la ‘10′ de Messi.

TE VA A INTERESAR: EL CASO ICARDI - WANDA NARA ES PARA HACER UNA SERIE QUE TENDRÍA MÁS RATING QUE EL JUEGO DEL CALAMAR

Hace poco los vecinos se quejaron porque parece que los dos volvieron a las andadas, escuchan puros gritos, insultos y más. Lo malo es que terminan y después regresan como si nada. Hummm...

La firme que ese zambito al que le gusta tomar su roncito en el desayuno, almuerzo y cena, ha perdido la cabeza por una ‘veneca’ del barrio de Palomino y es por ella que ha descuidado sus propiedades. Ya le quitaron una ‘jato’ porque no pagaba, pero a ella la mandó un par de veces a su tierra para que traiga a su familia y sus dos hijos. Está tan templado que no se la ha presentado a ninguno de sus causas de la pelotita, porque sabe que ahí abundan los ‘partidores’. Asuuuuuu...

Wanda Nara y su esposo Mauro Icardi se han visto envueltos en un triángulo amoroso, luego de que la rubia descubriera unos chats comprometedores del futbolista con la modelo y actriz argentina la China Suárez. La conductora incluso ya habría pedido el divorcio tras la infidelidad, algo que muchos han tildado como cosa del karma por cómo Wanda Nara inició su relación con el delantero del PSG. Te contamos toda la polémica en este video.

Desde La Vicky llamaron al ‘Patrón’ y le dijeron para hablar sobre sus honorarios como embajador del club. Para endulzarlo, le adelantaron que le iban a depositar 500 cocos cada mes. El mundialista sonrió y dijo que mejor es conversar ‘face to face’. Quedaron en mandarle el taxi para la cita y hasta ahora no llega la movilidad. Apúrense, respeten a los tíos...

TE VA A INTERESAR: LA RELACIÓN WANDA NARA - ICARDI NACIÓ PROHÍBIDA. AQUÍ TAMBIÉN HAY VARIOS QUE ENTRARON POR LOS PALOS

Me llaman para darme las quejas de que en un torneo nacional de chicos que están a punto de sacar su DNI, hay un club donde el entrenador pide un ‘peaje’ de dos lucas cholas para hacer jugar a los chamacos. Es tan angurriento, que la semana pasada sacó a su arquero titular que estaba atajando bien para poner a otro. Todo porque dicen que deja mejor propina. No sean malos...

POR SI ACASO, ESTE ‘PECHITO’ NO MIENTE

Por si acaso, este ‘pechito’ no miente, solo se adelanta a la verdad, duela a quien le duela. Hace unos días me pasaron el dato de que había un romance entre un entrenador del equipo femenino y una jugadora de su plantel. Nos llamaron para asustarnos con una demanda y ahora el mismo implicado ha aceptado públicamente la relación. Las cosas como son... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: