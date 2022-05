Del saque somos carnecita… Bien el ‘Bambino’. Me da gusto que Lapadula vuelva con gol. La verídica que su entrenador metió las cuatro al dejarlo de lado. Lo necesitamos finito para el repechaje, ya que es el ‘9′ titular de la selección en este momento. ‘La Pulga’ está al debe con la blanquirroja, a Valera aún le falta recorrido y el ‘charro’ Ormeño no convence. Por siaca, el ‘Tigre’ es práctico y no se hace bolas. Por ahora no cuenta con Paolo ni con ‘Foquita’. Así es…

EL NEGRO ROCKERO QUIERE HACERSE ARREGLITOS

Ya me contaron que El ‘Negro rockero’ está dipuesto a pasar por el quirófano para hacerse sus arreglitos. Lo malo es que anda ‘michi michi’ y lo poco que tenía lo invirtió en abrir su licorería. Está buscando contactos para que un cirujano plástico le planche la cara y poder seguir afanando tías billetonas. Ajá...

Qué rica vida la del ‘Pastor alemán’. Se hizo empresario, trae ‘paquetes’, pero les quita más de lo que acuerdan cuando los saca de su país. Después de haber colocado a unos diez peloteros en el fútbol peruano, les ‘mochó’ parte del primer sueldo y se regresó a vivir a la Argentina, donde llevas dólares y vives como rey. Ahora, a mitad de año, regresa otra vez a Lima a engatuzar a dirigentes, negocia nuevos ‘jales’, arma su buena ‘chancha’ y no lo vemos hasta fin de año. Hummm...

Ese ‘parrillero’ que dirije a la ‘Franja’, aparte de llevar al equipo de tumbo en tumbo, no se preocupa por dejar nada para el futuro. Ha prohibido que los chicos de las reservas trabajen en el campo donde entrena el primer equipo. Dicen que es déspota, malgeniado y sin trato con los juveniles. Pensar que va a su país y nadie lo conoce. Ayayayyyy...

El que estuvo malito de salud es ‘Mágico’, el rey de los mejores piscos de Ica. El zambo, de joven, pecó de hacer cositas y por eso los riñones se empezaron a quejar hace poquito. Lo bueno es que la operación a la que se sometió fue todo un éxito y ya va saliendo del mal momento. Fuerza... Me voy, soy fuga.

