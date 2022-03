Del saque somos carnecita... La gratitud es la memoria del corazón. Nunca me voy a cansar de repetirlo. Ya me contaron que la ‘Pulga’ es un pata detallista con toda amiguita que le dio cariño. A una blanquiñosa del barrio del parque Pedro Ruiz Gallo, le ha regalado una moto.

TE VA A INTERESAR: ‘ BETOTO’ SE FUE DE LA VICKY PORQUE EL PESO PESADO QUE ESTUVO CON SU PRINCESA NI LE HABLABA

Ella, cada vez que viene, lo ‘atiende’ como debe ser y él la sorprendió con el regalazo. No tiene talla, pepa, floro, pero le sobra generosidad, nobleza y es un caballero. Suficiente para ‘campeonar’. Así es...

La ‘Hiena’ no sale de casa, se olvidó de escribir a las ‘trampas’, no toma y duerme a sus horas. Pero no es que haya cambiado, sino que su representante le ha dicho que como no tiene equipo, que haga el gran sacrificio de hacer vida hogareña hasta que un club lo contrate.

La Selección Peruana comandada por Ricardo Gareca se medirá ante Uruguay en la penúltima fecha de las Eliminatorias Qatar 2022. Revive la última vez que la blanquirroja regresó a Perú con los tres puntos.

La neta es que el muchacho se creyó lo que no era y ahora prende velitas para conseguir chamba. La imagen y marca de un ser humano se gana desde chibolito y en el día a día. No a partir de los 29 años. Y no va a ser...

¿‘CAYO’ APOYA A UNA FAMILIA SUFRIDITA?

Y vi el viernes a ‘Cayo’ comprando en un centro comercial del óvalo ‘Balta’, en Barranco. Llevaba hartas bolsas, pero no era para su domicilio, sino que se iba a Chincha. Unos dicen que eran víveres para apoyar a una familia sufridita, pero los más maliciosos y saben de qué pie cojea, aseguran que estaba ‘invirtiendo’ en un cariño. Quéeeeee...

Me datean que un ‘Pato’ no se olvida de su modelo gaucha. Pese a que lo basureó y le dijo en su ‘pepa’ que no lo quería, el muchacho le envía mensajitos y le promete que si se reconcilian, se olvida de todo. Lo peor es que la señorita le sigue respondiendo que no hay forma de volver. Hay algunos a los que les encanta caminar con cachos. Noooo... Me voy, soy fuga.

TE VA A INTERESAR: