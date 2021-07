Del saque somos carnecita... La verdad que me llega una información que debo corroborar con mis fuentes. Me pasan la voz que Renato ya no es el mismo de antes. Se le ha subido media rayita la ‘huevadita’ a la cabeza. Por eso el ‘Tigre’ no le da la capitanía. Ruletea con Gallese, Yotún, Ramos y así va cambiando.

No creo que el muchacho se haya desubicado. A lo mejor está tomando poses equivocadas. Si es firme el dato, hay que hablarle. Si es falso, que siga igual. Lo único claro es que antes del Mundial no abría la boca ni miraba con recelo. Sí, señores...

El ‘Loquito’ lleva medio año desocupado, pero no pasa apuros. Supo invertir y sigue demostrando su gran corazón. Este año por la pandemia varios causas suyos que no llegaron a Primera necesitaron ayuda y les metió buenos centros. También empiló a excompañeros para hacer labor social y todos dieron una mano. Y para que la gente siga su ejemplo siempre puso un poquito más. Vale...

Después de realizar una fenomenal campaña en la que rompió el maleficio al equipo de Cruz Azul, el peruano Juan Reynoso fue elegido el mejor director técnico de la liga mexicana obteniendo así el premio del Balón de Oro por su gran temporada y por levantar el título de torneo Guard1anes Clausura 2021 dirigiendo al equipo cementero.

Por siaca, el ‘Amigo de Marco Antonio’ se burla y ríe de la reciente ley que salió del Congreso con respecto a las Administraciones. Asegura que tiene un ‘padrino’ que pesa y con él no es la cosa. Este tipo va a mandar a La Habana a la ‘Misilera’ y encima la dejará en la quiebra. Metió un sencillo y resulta que ahora le deben millones. Ese inflador es de globo. Una auditoría urgente para que le descubran todito. Hummm...

El tÍo ‘Mames’ dio forata a la ‘Muñeca’ que dejó a su equipo entre los coleros en la Liga 2. El presidente exige jugar como el PSG, pero maneja su club hace veinte años y no tiene cancha ni de pop corn. El DT que tampoco pase piola porque de comentarista hablaba como Guardiola y terminó siendo ‘Radiola’. Encima llevó a su comando técnico al ‘Zorrito’ que era un carrito chocón. Imposible apoyarse en su asistente, que le encantaba pedir celulares de chicas periodistas. Plop... Me voy, soy fuga.

