Del saque somos carnecita... Me llaman y preguntan si le veo futuro a la ‘Ojitos hechiceros’ con el bailarín. La verídica es que esa relación es de dos caminantes. Ahí solo hay gustito por la cochinadita, dame que te doy, engaño, trampa. Esos dos no descansan ni cuando duermen. Esos cerebros maquinan, planean, calculan. Fijo que la actriz conoce a otro más plantado y lo deja al ‘partidor’ y no pasa nada. Se vuelve a ‘activar’. Así es...

La firme que hay una ola de contagios en los equipos locales. Los futbolistas son los principales protagonistas de la pelotita y tienen que cuidarse al máximo. La tercera ola ya empezó y ellos tienen que dar buen ejemplo a los niños y jóvenes que los ven como ‘ídolos’. Y no va cher... Ya me contaron que el ‘Venenoso’ está haciendo travesuras por videollamada con una modelito que vive por Las Casuarinas. Aseguran que ella tiene su billete y no pide regalos ni nada parecido, solo quiere disfrutarlo cada vez que esté por la capital. Dicen que el muchacho está perdiendo la cabeza. Ojalá nomás que no lo dejen sin ‘llantas’, porque lo necesitamos enterito para las cuatro finales que se vienen. Así es...

El ‘Chico Turbo’ fue ofrecido al campeón del fútbol macho

Hay un run run que el ‘Chico Turbo’ fue ofrecido al campeón del fútbol macho. Los dirigentes llamaron al técnico para consultarle y en ‘one’ respondió que no. Les dijo que ese patita no piensa en fútbol, para pensando en farándula y encima tiene la rodilla de cristal. Qué palta... La firme que la ‘Mosca’ está con roche en el Rímac. Perdió la final, recomendó un ‘parrillero’ que no hizo goles y encima pidió a un patita que jugaba en Francia y tampoco la hizo. Por eso los dirigentes botaron a ambos peloteros, porque cobraban bien y no sumaban. Qué palta... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO

TE PUEDE INTERESAR

Al ‘Matador de cucarachas’ se la tienen jurada en el Rímac: Quiso colocar a un goleador y lo mandaron bien lejos

La rumba del capitán duró hasta el amanecer y otros la siguieron de largo

Hay una nueva parejita en el deporte: Él apellida como el salsero Frankie y ella juega en un club de italianos