Del saque somos carnecita… La neta es que me preocupa el ‘Loco’ que dejó el fútbol por gordo. Estaba tranquilo, haciendo sus ejercicios, pero hace un par de días se ha pintado ‘rayitos’ rubios en el pelo y anda más coqueto que nunca. Cuidado que es experto en ‘perder la cabeza’, decir buenos días en italiano a su ‘princesa’ y luego lo tiran en cancha en un sillón. Recuerda que tienes una señora en casa y una familia maravillosa. Las ‘canitas’ siempre salen en el cabello y normal. Lo de pegarse es para los sonsos. Ayayayay...

Todo se sabe. Ya me contaron que la firme del ‘Rey de los bloopers’ se enteró que el muchacho anda ‘patrullando’ por Santa Catalina y casi lo ‘bota’ como un ‘dog’. El morocho le ha jurado que es mentira y, para que le crea, ha colgado su foto junto a ella en todas sus redes sociales. Vamos a ver cómo reaccionan las otras. Un punto a su favor es que ha parado y se ha negado al mango. No como algunos que por salvar la relación aflojan, lloran y al final igualito los entierran. Qué feo...

La selección peruana presentó su camiseta oficial para la Copa América 2021 de Brasil, donde comparte grupo con el anfitrión, Colombia, Ecuador y Venezuela. Conoce todos los detalles de la nueva indumentaria que se utilizará en el certamen continental, así como en sus próximos partidos de Eliminatorias sudamericanas.

Me cuentan que ‘Acasexo’ cada vez está peor. Antes manejaba una camioneta del año y ahora tiene una ‘nave’ del 2010 y lo peor de todo es que en cada cuadra tiene que bajar a echarle agua al radiador. Afirman que lo tiene rajado y no hay billete para cambiarlo. No guardó pan para mayo. La ‘Pushy’ debería organizar una pollada pro fondos. Tanto que lo ‘sangró’, por lo menos un gesto de agradecimiento. Pobechito...

Ya me enteré que la ‘Muela’ recibió su mejor regalo antes de viajar a Brasil. La guapita con la que lo ampayaron comprando ‘chelas’ lo había choteado porque salir con él era ‘cana’, pero lo perdonó y han retomado la relación. Parece que vio la lista y dijo que sí había futuro y le volvió el amor. Nooooooo… Me voy, soy fuga.