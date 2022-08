Del saque somos carnecita... El ‘León del sur’ ya está en Quito para enfrentar mañana a Independiente del Valle, que viene de perder en el torneo ecuatoriano. Melgar anda en racha y en semifinales cualquier cosa puede pasar. Si Cáceda, Orzán, el ‘Chaka’ Arias, el goleador Cuesta y los demás muchachos andan en una buena noche, podríamos pensar en un resultado que permita definir el pase a la final en Arequipa.

El cuadro norteño no será fácil, tiene experiencia copera, ha sido campeón de la Sudamericana y hay que estar concentraditos en la marca y contragolpe. Esta vez la altura no marcará diferencia. Todo el Perú se viste de rojinegro. Sí, señores...

En la capital ecuatoriana, a los que tienen harto billete los llaman ‘pelucones’. La chapa la puso el expresidente Rafael Correa, que divide opiniones en la gente. Unos dicen que tiene muchas obras y otros no lo niegan, pero lo malo es que todas están mal hechas. Nooooooo...

El nuevo invitado de 'La fe de Cuto', Edson 'Cheta' Domínguez, habló sobre su paso en el país de Centroamérica y recordó cuando pidió ceviche pues extrañaba mucho nuestro país.

En esta ciudad, la población se mueve en su Metropolitano, pero se llama Trolebús, tiene su propia vía y el pasaje no es tan caro como en Lima, pues cuesta el equivalente a un sol. Las entradas al partido de mañana se han puesto a precio supereconómico y el estadio donde se jugará será el ‘Rodrigo Paz Delgado’, donde la Blanquirroja derrotó a Ecuador en las últimas Eliminatorias con dos asistencias de Lapadula. Ojalá sea de buen augurio. Así es...

HINCHAS PEDÍAN FOTOS AL CUÑADO DEL OREJAS HASTA QUE APARECIÓ CANTORO

La firme que la pelotita te cambia y hace popular. El sábado, en el ‘Monumental’, lo vi al cuñado del ‘Orejas’ que bajó a ver a sus antiguos compañeros. Se tomó hartas fotos con los hinchas que lo alucinaban un crack. Todo estaba bien hasta que apareció el ‘Toro’ Cantoro y todos se fueron a tomarse selfis con el exdelantero. Pobechito...

Parece que al ‘Patrón del mal’, que llegó para salvar a los ‘zorros’, no le cayó bien un chatito que es el mejor de su equipo. Hasta ahora nadie se explica por qué lo arrimó sabiendo que era el que podía cambiarle la cara ante los cremas. Los que lo conocen aseguran que el muchacho no quiso pagar ‘peaje’ y lo mandaron a la congeladora. Qué feo... Me voy, soy fuga.

