Del saque somos carnecita... Leo en los portales argentinos y brasileños que ‘revientan cohetes’ a Melgar. Destacan que el ‘León del sur’ eliminó a Racing e Inter. Eso se llama competir a nivel internacional. Bien por los characatos, pues eso levanta la imagen del fútbol peruano. Mientras los equipos ‘grandes’ de la capital sigan trayendo como refuerzos a ‘choclones’ pelados de 38 años que ya lo dieron todo en el fútbol, se van a seguir comiendo goleadas cuando jueguen afuera. Acá en nuestro torneo es fácil destacar, haces un par de goles y ya eres ‘estrella’. La verdad está en La Copa Libertadores y Sudamericana. Y no va cher...

La firme que a pesar de que los cremas cortaron una racha de tres derrotas seguidas, no los veo como candidatos al título. Veo mejores equipos en la Liga 1 que ya le sacaron ventaja. Repito, la administración tiene que ponerse las pilas y pensar en la próxima temporada. Hay extranjeros que no marcan la diferencia. Sí, señores...

A propo, me cuentan que la bronca entre la ‘Muñeca’ y el ‘Coco’ está declarada. El ‘colorao’ no puede ver al exdefensa y eso que empezaron juntos en la pelotita desde chamacos. Parece que le tiene un anticucho de hace buen tiempo, porque cuando puede lo maletea con ‘Palomilla’, que hasta el momento se echa grasa porque no sabe a quién darle la razón. Ayayayayyyy...

Alex Magallanes fue el nuevo invitado de 'La fe de Cuto' y recordó cómo fueron sus pininos en el fútbol además de los clásicos partidos en el barrio.

La verídica que la campaña de la ‘Misilera’ es para destacar. El equipo anda más misio que el ‘Chavo’ y el nuevo administrador no consigue un ‘mango’ para darles a los jugadores, que en la cancha se sacan la mugre y ponen huevos para ganar. Ayer se tumbaron al ‘Papá’, que llegaba como favorito y puntero.

Los rosados llegaron al estadio de Villa El Salvador con su ropa de casa, porque no hay buzos de concentración para todos. Espero que esa ‘mano negra’ no les siga quitando puntos en mesa. Así es...

TECNICO CAR’E JEBE LO MEJOR QUE HACE ES APLICARLE EL ABUSO A LOS CHIBOLOS

Hay un técnico recién llegado que la última vez que estuvo por acá lo sacaron, porque descubrieron que su carné era bamba. Ahora que regresó varios de sus colegas están preguntando cómo hizo para tener la licencia si no chambea hace tiempo. El hombre es car’e jebe y lo que mejor hace es aplicarles el abuso a los chibolos para que puedan jugar. Así no es... Me voy, soy fuga.

