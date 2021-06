Del saque somos carnecita... La verdad es que no le tengo camote a Gianluca Lapadula. Pero las cosas como son. Es demasiado caballerito para los peloteros de acá que son recontra aniñados. Educadito, sencillo y recontra ubicado. Aquí tienen dos partidos en Primera y caminan como consagrados. Tienen un microciclo y barren a la gente. Son convocados y se alucinan estrellas de rock o cine. Y hasta que no se retiran no se les cae el guano de la cabeza.

Esta escuela y enseñanza son las que necesitan los vestuarios del Perú. Este ejemplo no se les olvidará a los chibolos. Con los grandes es por las santas ‘hueveras’. Es de otro nivel. Y no porque haya comido en la ‘Rosa Náutica’. Es porque está bien formado y tiene el corazón sano. Sí, señores...

Desde su llegada en marzo del 2015, Ricardo Gareca elevó las estadísticas de la Selección Peruana en este tipo de torneos. Con Brasil como primer rival de la competencia, repasa cómo le fue a la Blanquirroja en sus debuts al mando del ‘Tigre’.

Ricardo Gareca no la tiene fácil. Paolo es el engreído y ya perdió el reinado en la calle y quizás en el equipo. Muchos dicen que ‘ya fue’, que se le vinieron los años y está lento. Son ingratos por todo lo que ha dado Guererro con la blanquirroja. Pero no sabemos cómo va a reaccionar ahora que el jugador de moda es el ‘Bambino de los Andes’. Lo conocemos de complicadito. Ya no tiene la fuerza de su compadre Jefferson y otros ‘pesos pesados’. Así que con pinzas tendrá que manejar la situación. Y por siaca, el ítalo-peruano siempre le ha dado su lugar de líder al ‘Depredador’. A pesar de que ha jugado en el Milán y hasta se puso la camiseta Azurri. Tiene tremendo cartel en la Serie ‘A’ y no se banderea. Los necesitamos a los dos felices y en un buen ambiente laboral. Por celos se cometen locuras. En el amor y chamba. Curuju...

Me pasan la voz que el ‘Tigre’ es zorro al mango. No es ciego, sordo ni mudo. Hace tiempo lo tiene volteado al hombre que le tira a algunos seleccionados y la prensa. Lo que pasa es que es diplomático y no entra al choque para evitar problemas. El pelucón le sigue el amén, pero con mucha prudencia. Le habla lo justo. Ha sido bravo en Boca, River, Vélez, América de Cali, selección argentina y de tío no se la van a hacer. Hasta conoce por dónde sale la información y los nombres de los ‘sicarios mediáticos’. Ayayayayay...

Dizque la próxima fecha de Eliminatoria será triple y en setiembre. Que esta Copa América sirva para tirar al ruedo a los nuevos y los que tienen pocos partidos oficiales. Si de esa batería quedan uno o dos, estamos ganados. Si hay más material, la beneficiada será la selección que tendrá herramientas para guerrear y competir. No queremos chicos que quemen tiempo dos minutos o corran como carritos chocones. Necesitamos más Marcos López. O sea, conchudos con calidad. Perfil de titulares. A mí no me cuadran los ‘mantequillas’, estafadores, ni ‘pan con relleno y camote’. Ellos que vayan a la academia de Ruckelly. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

