Del saque somos carnecita... Ya me contaron que el ‘Chaval’ no la pasa bien en La Vicky. Llegó como gran fichaje, el llamado a ser la figura de la temporada y ahora con el ‘tango’ de que no se recupera del todo de una lesión, lo han mandado a la banca.

El muchacho está volando porque desea jugar y demostrar que puede dar más, pero parece que ha visto que mientras siga ‘Chicho’ no va a tener muchas chances. Por eso le ha dicho a su empresario que vaya viendo otras ofertas. Curuju...

A los chamacos que recién empiezan en la pelotita, un consejo hasta de un conejo: cuiden las piernas, duerman a sus horas, coman sano y rodéense de buenas personas. He visto muchos que pensaron que siempre iban a ser jóvenes y cuando abrieron los ojos ya estaban de salida, sin ‘llantas’ ni haber sumado ceros en la cuenta bancaria.

Piero Alva visitó 'La fe de Cuto' y se animó a responder las Preguntas Picantes del programa.

La carrera del futbolista es corta y si no le sacas provecho hasta los 30, puedes terminar mangueando porque los chanchitos siempre piden. Y no va cher...

NO TIENEN A ‘LA MOSCA’ EN AGENDA

La firme que a pesar del respaldo que el grupo le dio a la ‘Mosca’, los dueños no lo tienen en la agenda para la próxima temporada. Dicen que le está pasando factura no tener buen ojo para fichar el ‘9′ que tanto extrañan. Recomendó a un ‘pelado’, luego otro con su mismo apellido y resultaron ser pan con camote y relleno. Asu...

Me cuentan que ‘Julinho viejo’ es intenso al mango. Estaba con un pie y medio afuera en su club, pero se terminó quedando y ahora que su equipo agarró color se está vendiendo como gran estratega y le revienta el teléfono a los ‘barrenderos’, para que lo lleven el otro año en lugar del ‘Hermano Juan’. La neta es que ese narizón atropella con todo y no respeta nada. Qué feo... Me voy, soy fuga.

