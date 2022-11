Del saque somos carnecita... Hoy es todo para Argentina. Y hablamos de la segunda fecha de la fase de grupos. Yo sigo creyendo en Messi y compañía. Solo deben tranquilizarse y recuperar la memoria. Los detractores y antiLeo lo están esperando con la cacerina llena y la lengua afilada. Toca el México del ‘Tata’ Martino, que conoce a la mayoría de albicelestes a la perfección y eso hace que sea más dramático el desenlace. Si ‘La Scaloneta’ repite lo del debut frente Arabia Saudita no le va a alcanzar. Si despierta, tranquilamente se lleva la victoria. Pero la neta que será un partido de nervios, presión y taquicardia. En este Mundial no hay favoritos ni estrellas. Aquí avanzan los colectivos, los que no cuidan las piernas y se echan a jugar. Sí, señores...

Lo de Ecuador no me sorprende. Está siguiendo la línea de las Clasificatorias sudamericanas donde demostró ser un buen equipo con sus chibolos. Tiene el perfil de seleccionado europeo. Fuerte, atlético, veloz, aplicado y dinámico. Fue 1 a 1 con Países Bajos y siendo un choque parejo creo que mereció el triunfo. Otra vez le anularon un gol bien ‘pendenciero’. La ‘Tricolor’ compite sin complejos. Con un Enner Valencia como un verdadero líder. Pedazo de jugador. No mira atrás ni de reojo. Va para adelante y aguanta patadas. Atrás, ese chamaco Hincapié es un ‘señor crack’. Por las bandas tiene aviones y puñaladas. Por el centro la toca al piso. Y alguito más. El técnico Gustavo Alfaro les ha tomado la mano. Es el verdadero jefe. Les mete psicología al mango. Tiene floro e inteligentemente los libera de presiones y salen fresh al verde: ‘Hay choques presupuestados para perder como ante Brasil y Argentina en las Eliminatorias’. Un mensaje ambiguo. Le tira la pelota al rival y encojona a su gente. Cambia de sistema y jugadores si lo requiere la situación. No tiene un solo libreto como Gareca y en una clasificó directo a Qatar 2022. No necesitó una ayudita de la mesa. Tampoco se excusa en que tuvo ‘un mal día’ cuando pierde, como nos quiere hacer creer el ‘Tigre’ cuando le pidieron explicaciones sobre la derrota con los ‘canguros’. La chamba de Alfaro está a la vista. Así es...

NEYMAR FUERA DE LA FASE DE GRUPOS

Neymar ha confirmado su lesión que lo deja fuera de la fase de grupos. Los brasileños están nerviosos. Lo mismo le pasó en el Mundial 2014 y en semifinales Alemania les metió un baile histórico por 7-1. Quedan dos partidos en su grupo y tendrán que vérselas sin su máxima estrella. Ya nadie respeta los nombres en la espalda, ni se asusta con las camisetas rivales. El ‘Scratch’ tendrá que sacar todo su potencial para ver de qué está hecho. Y no va a ser... Me voy, soy fuga.

