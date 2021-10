Del saque somos carnecita... Tremendo rumbón se mandó el ‘10 de la calle’ por su ‘diablo’, llegó gentita de la farándula, orquesta salsera y no se respetaron para nada los protocolos de bioseguridad. Pero la firme, yo no creo que su club ni la Liga van a hacer chilla del tema, porque se viene la final del torneo y necesitan a la ‘estrella’ para ‘marquetear’ el partido. Así que los ‘venenosos’ pisen su pelota. El hombre está en el último ‘rush’ de su carrera y sabe que después de colgar los chimpunes dejas de estar en la ‘pomada’ y no te paran balón como antes. Así de sencillo...

En el mundo de los peloteros, los amigos son menos que los dedos de la mano de ‘Cortadito’. Ya me contaron que un defensa que tiene apellido de un barrio del puerto anda timbrando a la ‘Wanda Nara peruana’ para darle su total respaldo y ofrece su hombro para consolarla. El patita es el mismo que cantaba ‘Primero fui yo...’. Asuuuuuu...

La ‘Pulga’ es bien cariñoso con su blanquita de San Miguel. Le envió un reloj que acá pasa la luca y media ‘chola’ y allá le costó sus 200 ‘cocos’. Ella se emociona y promete esperarlo hasta cuando decida volver. Dicen que se ha tatuado las iniciales del chato en su hombro para demostrarle que su promesa va en serio. Curuju...

Me avisan que, el fin de semana pasado, el presidente de un club donde se come ‘chifles’ entró al vestuario y uno por uno empezó a carajear a los jugadores. Cuentan que empezó a meter puñetes a la pared y ninguno se paró a responderle. Es que los tiene al día, paga premios y ellos miran desde abajo el campeonato. Así no es...

Ya me enteré de que hace unos días vieron mucho movimiento en la municipalidad de un distrito del cono sur. Aseguran que eran personal de un torneo de machos que buscaban a un pito especialista en ‘ascensores’. Lo malo es que se fueron de cara, porque el ‘patita’ les dijo que ya no tiene contactos desde que lo sancionaron por ‘arreglador’. Qué palta... Me voy, soy fuga.POR: EL BOMBARDERO