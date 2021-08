Del saque somos carnecita... Yo soy ‘podrido’ al mango y no me como ese cuento de que ‘Iván Cruz’ se haya ido así nomás sin hacer problemas. Ese ‘man’ no te regala ni un ‘cachito’ y fijo que negoció desde hace varios días su salida.

Él mismo lo ha dicho, no ha renunciado, sino que lo están botando. O sea, tendrán que pagarle todito y antes de que llegue una nueva administración se ha asegurado con el billete, porque sino lo iban a mecer con las monedas. No me sorprendería que chape nuevo club donde haya dirigentes que manejan los equipos como si fueran su chacra. Ayayayayyy...

Jefferson Farfán emocionado tras triunfo de Alianza Lima frente a Universitario. (Foto: Instagram @jefferson_farfan_oficial)

Ya me enteré que ese entrenador chato y canoso tenía todo arreglado para ponerse el buzo en un cuadro del sur, pero cuando se enteró de que al final de la Javier Prado se quedaron sin técnico, aguantó a su empresario y le dijo que mejor se regale con lacito y todo. Queeeee...

‘EL NEGRO ROCKERO’ NO QUIERE NADA OFICIAL Y TODO LO HACE CALETA

El ‘Negro rockero’ está en su mejor momento. Dicen que está saliendo con una chica de la tele y gana por ‘floro’, porque está ‘michi michi’. La señora parece que se templó, pero el hombre no quiere nada oficial y todo lo hace caleta. Curuju...

UN DELANTERO QUE SE ARREGLÓ LA ÑATA PENSÓ QUE LO IBAN A PROMOVER

Me cuentan que uno que fue delantero y se arregló la ñata está entre ceja y ceja en su club. Creía que lo iban a promover para dirigir una categoría más importante, pero lo mandaron con los más chamaquitos. La firme es que en cualquier momento le dan forata porque señalan que es agrandado con los trabajadores y solo es vivo para hacer la patería a los papás de los chibolos que tienen ‘fichas’. Noooooo... Me voy, soy fuga.