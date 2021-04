Del saque somos carnecita... La verdad que la presencia de Jefferson Farfán le da nivel a la Liga 1. Así la ‘Foquita’ vaya a cumplir 37 años en octubre, aquí se divierte, la hace fácil. Por ahora entra media hora y le cambia la cara a su equipo. Necesitamos gente de peso, de jerarquía.

El ‘Loco’ Vargas es un año mayor, pero si se pone las pilas, o sea, entrena parejo y deja el arroz, la chatarra, la harina y la ‘chela’, no me cabe duda de que paradito en la ‘cueva’ se la lleva de alivio. Lo que no soporto es que fichamos estafadores, parrilleros y tíos que por tener otra nacionalidad en el pasaporte les damos vida. Sí, señores...

Isco y su majestuosa 'huacha' a rival en Real Madrid vs Getafe por LaLiga Santander. (DIRECTV)

Me pasan la voz que lo parcharon al ‘Rayo’ en España. No, no es por la rubia que lo quería camaronear. Lo destrabaron por culpa de su representante que se fue de boca diciendo que se iba a Boca Juniors porque estaba para disputar títulos internacionales. Le refrescaron la memoria que tenía dos años más de contrato y cobra bien. Encima lo arrimaron en la banca. El empresario tuvo que hacer la de ‘Michael Jackson’, se quedó mudito y ya le levantaron el castigo porque volvió al ruedo. Allá no aguantan agrandados ni estupideces...

Hay un utilero de Primera que la pasa muy mal y ‘vuelo’ porque sus jefes son una ‘mela’. Tiene 15 años chambeando en un equipo que es indiferente a su mal estado de salud. Felizmente el hombre es querido y un pelotero le consiguió una cama en un hospital, pero ahora necesitan pasarlo a ‘cuidados intensivos’ y los directivos se hacen los tercios.

Ya varios han mandado un ‘cariño’ y ‘Aladino’ ha prometido girar un buen centro porque no olvida que ese amigo le regalaba ropa deportiva para que lleve a su tierra. La gratitud es la memoria del corazón. Así es....

Me cuentan que ese ‘buitre’ que apellida como el ‘Loco’ de los saltitos en Brasil, maneja un floro barato para colocar a sus jugadores. Endulza a los entrenadores y dirigentes con el tango: ‘Por si acaso, el papá del chico está construyendo un edificio y te hace un descuentazo por un depa’. Ya lo voltearon y no le paran bola. Le dicen ‘más pallares con tallarines’... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR:

Pisa Pelota: ‘Iván Cruz’ no quiso recibir a una brasileña que vive por la avenida Pardo

Pisa Pelota: Silvana, la nueva ‘obsesión’ de ‘Cachurrito’, le aclaró que no pasa nada con él

El ‘Rei’ tiene su ‘bobo’, le regala vales de una tienda de zapatillas a sus causas que andan con el bolsillo sin monedas

El que se fue pa’ La Habana y siempre está con sed perdió la cabeza por una ‘chatita’