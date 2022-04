Del saque somos carnecita... Me pasan la voz que el ‘negro rockero’ quiso regresar con su antiguo cariño que vive en la ‘Ciudad de la eterna primavera’. Como está en nada, ‘michi michi’, intentó volver con la ‘doña’, que lo sacó de su vida por tramposo. Lo malo que le escribía al ‘wasap’ y ella solo lo leía y no respondía.

Desesperado, la timbró y le respondió el nuevo galán, quien le pidió que no vuelva a molestar. No se pudo poner bravo porque el otro es basquetbolista y mide como 2 metros. Ayayayay...

Por siaca, ese volante bajito, que tenía ida y vuelta como un ‘Correcaminos’, ya no tiene amigos con quienes tomar, ni amiguitas para brindar. El problema es que el patita es hincha del whisky y después del cuarto vaso se queda dormido y se hace ‘pipí’ en el sillón. Nadie lo quiere invitar porque es recontra palta. Quéeeeee...

Un camionero se peló con Mirtha, la voleibolista más sexy del país. En el óvalo de Ventanilla, a mitad de semana, la morocha iba en su ‘nave’, lista para dictar clases, y un chofer la quiso atarantar y la muchacha sacó el barrio que le sobra y lo mandó bien lejos. Y eso que solo fue con palabras, porque es famosa por meter unas galletas, mismo mate. Y no va a ser...

EN UN CLUB DE NASCA LOS JUGADORES ANDABAN AL DIA

Hay un run run fuerte que en ese club de Nasca, donde el ‘Rei’ es la máxima contratación, los jugadores andaban al día en sus sueldos, pero ya se cumplió una quincena y no ha llegado el billete. Todo porque el presi, el que hizo los arreglos de los contratos, está no habido, pues tiene ‘arrugas’ con la policía por lavado y se ha encaletado. Qué feo... Me voy, soy fuga.

