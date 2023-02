Del saque somos carnecita... Vergüenza total. Nunca un campeonato nacional había empezado con cinco W.O . y en medio de tanta incertidumbre, los hinchas piden que el presidente de la Federación salga a dar la cara, explique cómo salir de este ‘chanchazo’ al que se ha llegado y no solo lanzar comunicados a través de redes sociales.

Acá hay responsables de ambos lados. Unos más que otros, pero cada uno llevando agua para su molino, mejor dicho para su bolsillo. Tuvieron casi dos meses, desde que acabó el torneo anterior, para sentarse a conversar, negociar, llegar a un acuerdo. Pero nada, dejaron todo a última hora. El resultado: un tremendo papelón.

Ahora que las ‘papas queman’, todos se tiran la pelota. Ojalá que esto se solucione pronto, porque somos el hazmerreír del fútbol internacional. Ayayayayyyyy...

Ya me contaron que un delantero viejón que se tapa un ojo cuando celebra un gol escuelea a los chibolos del club . Cada vez que puede les dice que inviertan su billete y no piensen en el carro del año o estar en la ‘jodita’. Algunos lo escuchan y le hacen caso, otros solo se van cuando empieza con su discurso. El veterano ya está fondeado y sabe que la pelotita no dura para siempre. Así es...

El ‘Loquito del Rímac’ es optimista al mango. Hace dos años que no lo timbran ni de Segunda, pero el muchacho sigue entrenando como si fuera a jugar. Madruga y se cuida como debió hacerlo hace tiempo, cuando estaba en la pomada.

Eso sí, cada cierto tiempo le entra el ‘gusano’, se olvida de todo y se mete sus encerronas, porque a diferencia de otros colegas sí guardó pan para mayo. Provecho...

La firme que en San Luis sigue siendo un misterio por qué el ‘Tanque roto’ le tiró la toalla a su causa ‘Pablito’. El exdelantero estaba con un pie y medio afuera hace tiempo desde que salió el ponja y se le presentó la Virgen con la llegada de su ‘hermano’. Ambos fueron uña y mugre cuando jugaban chibolitos en La Florida, pero sorprendió a todos sacando la cola. Aquí hay gato encerrado. Huuummmmmm... Me voy, soy fuga.

