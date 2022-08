Del saque somos carnecita... Pica el final de la avenida Javier Prado. Dicen que el ‘Palomilla’ se cansó de los insultos que recibe de los hinchas y tiró en cancha al tío Goyito. Lo que pasa es que el uruguayo fue quien recomendó a la mayoría de extranjeros que están en el equipo y que hasta ahora no marcan la diferencia. Parece que están molestos con el viejito porque se han dado cuenta de que todos son representados por un mismo empresario. Hummmmm...

TE VA A INTERESAR: COSA PICANTE AL FINAL DE LA JAVIER PRADO: GRUPO PARTIDO Y DIRIGENTES SE DAN ABRAZOS MÁS FALSOS QUE BILLETE DE 5 SOLES

Ya me contaron que en el partido de reservas de la ‘Academia’ se apareció el ‘Pastor Alemán’. Se fue a la parte alta de la tribuna y se puso a charlar con el actual técnico de los ‘barrenderos’. Lo malo es que apenas acabó el encuentro, bajó a ‘comerles el coco’ a los chibolos y decirles que si siguen en el club ganarán puras propinas, en cambio si él los representa tendrán la billetera gruesa. Quéeeee...

PARECE QUE CHOCOLATERO PERDIÓ LA MEMORIA

Por si acaso, me avisan que el ‘chocolatero’ que juega en el país de la cumbia y que hace unos días hizo un gol, ya se olvidó de sus deudas en el Perú. Dicen que debe como tres lucas cholas a un ‘causa’ que vive en Huacho, pero se hace el loco. Lo ha bloqueado del ‘Wasap’ y ya se olvidó cuando rogaba para que le metan un centro y prometía que un día iba a cumplir con todos. Ahora parece que perdió la memoria. Así no es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: