Del saque somos carnecita... Después del 3-0 que sufrió Alianza Lima en Medellín, escribí sobre lo que pienso de sus refuerzos. Reitero, han derrochado mucha plata y los jales no me convencen. El único fiable es el ‘León’. Yo no me como ese tangazo del ‘Pirata’ que agarró el micro en la presentación y ya parecía político barato con su floro: ‘Vamos por todo’ y es tan vende humo que ha prometido llegar lejos en la Copa Libertadores. Es casi imposible ser protagonista con un jale regular por línea. Sale Zambrano entra Míguez, a la ducha Sabbag y que resuelva Barcos. No sean malos. Eso es una burla o qué. Mejor lo dejo ahí...

YA ME CONTARON que un arquero tramposo no ha cambiado ni mela, solo que ahora hace sus cosas más caletas. Dizque su lugar preferido en el mundo es el Rímac. La elegida es una treintona que practica artes marciales, pero tiene cuerpo de veinteañera. Sabe elegir y lo mejor de todo es que la madura solo pide cariño y nada de exigir regalos caros, como las anteriores. Curuju...

Roberto 'Malingas' Jiménez cuenta su verdad tras el piquito que le dio a Donny Neyra y que remeció al fútbol peruano.

Así que ‘Pamela Love’ es la nueva obsesión de la pelotita

Ella solo publica fotos en su Instagram, porque es la única red social que maneja. Aseguran que varios amigos de una ‘Pulga’ le han mandando el recadito de que el ‘Chato’ quiere conocerla, pero la señorita los deja en visto. Los ‘vividores’ la cargosean todo el día con la esperanza de que conteste y se ganan un ‘centro’ del ‘9′. La chica no da su brazo a torcer. El enano tiene que encontrar alcahuetes más efectivos. Asu mare...

Me pasan la voz que en el puerto la gente está ‘arañada’ con la mamasota de Mirtha, que apellida como el ‘Diamante’ Matricularon a sus chibolas porque les iba a enseñar los secretos del vóley, pero va, les habla un par de minutos, hace las 3 hurras, se toma una foto y se retira. Nada le cuesta chambear media horita parejo y de ahí si desea se hace la tuerta. Ayayayay...

El zambito que apellida como la ‘Ciudad de la eterna primavera’ y que lloraba recordando a su actriz de rulitos, se ha comprado un par de congas. Primero contó que eran para relajarse, después empezó a practicar a diario y luego aseguró a sus causas que, cuando dejen de llamarlo para jugar, se dedicará a la música. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

