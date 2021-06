Del saque somos carnecita... Paolo arribó a Lima, al toque llegó a la Videna, se puso los chimpunes, entrenó y, a pesar de que está saliendo de una tendinitis, ha pedido jugar. Más allá de que reciba el visto bueno de los médicos, su actitud es un buen mensaje para el grupo: compromiso. Sabe que ante Colombia y Ecuador son puntos vitales para seguir en carrera en las Eliminatorias. El líder siempre tiene que dar el ejemplo. Sí, señores...

Por si acaso hay que tener mucho cuidado con esos ‘colochos’ grandazos. Los centrales Davinson Sánchez (Tottenham), de 1.87, y Yerry Mina (Everton) de 1.95. Son unos criminales en el juego aéreo y en las dos áreas. A la hora de atacar hay que poner balón al piso, por arriba no vamos a ganar ninguna. El dribling y el toque asociado será importante para derrumbar esas torres. Tampoco ir al choque, porque saldremos abollados. Hacer la simple y disparar siempre al arco. Atrás hay que ir bien por arriba. Defender el cero será clave. Y no va cher...

La selección peruana recibe a Colombia por la fecha 7 de las Eliminatorias Qatar 2022. Conoce todos los detalles del partido en donde ‘La Blanquirroja’ buscará sumar su primera victoria en el proceso mundialista.

Lo bueno es que Cueva, Yotún, Tapia, Carrillo y Aquino, que todo indica estarán en la volante, llegan en buen momento. Con continuidad, ritmo, haciendo goles y hasta con títulos en el bolsillo. Los cinco deberán estar 200 por ciento concentraditos para anular el mediocampo colombiano donde Juan Guillermo Cuadrado es el tubo de escape. Si ganamos esa zona tendremos más chances de hacer daño. Así es...

Colombia viene de dos goleadas: 3-0 ante Uruguay y 6-1 con Ecuador. En los dos los ‘madrugaron’ primero, eso quiere decir que no saben jugar con el marcador en contra, dejan espacios, se desconcentran. Hay que buscar el primer gol como sea y ahí manejar el partido. Ellos vienen a levantarse, saben que son favoritos, nos ven suavecitos y hay que taparles la boca. Vamos con todo...

Ya me contaron que ‘Iván Cruz’ no va a renunciar y encima maletea a sus jugadores y afirma que no saben meterla. En su contrato dice que si lo sacan, le tienen que pagar hasta diciembre. Como no hay plata, van a tener que soportarlo. Qué palta... Me voy, soy fuga.