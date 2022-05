Del saque somos carnecita... Veo, escucho y leo por todos lados que han aparecido ‘parlantes’ pidiendo que se convoque al ‘Depredador’ para el repechaje. Y la verdad, no me sorprende. Aquí siempre lo he dicho, para mí está en el top de delanteros históricos de la ‘Blanquirroja’.

Solito se fajó contra defensas macheteros, le rompieron la cabeza, lo lesionaron, volvió a jugar, marcó goles decisivos y su coraje y entrega lo transmitió a sus demás compañeros. Pero los años pasan y pesan. La realidad me dice que hoy no está para jugar un partido exigente donde buscamos la clasificación al Mundial.

Algunos se excusan en que por jerarquía se le debe llevar aunque sea para que esté en la banca, pero en los tiempos actuales nadie gana con nombres sino con hombres que estén física y mentalmente listos para la batalla. Si fuera por apellidos, PSG sería finalista de la Champions, pero solo llegó a octavos.-El nombre de Paolo ya está en la historia grande del fútbol peruano. Sí, señores...

Ya me contaron que el ‘Ratón’ no puede con su genio. Se ha llevado a una muchachita de San Juan de Lurigancho a la ‘Incontrastable’ para hacer travesuras. Dicen que la tiene hospedada al otro lado de la ciudad y cumple con ella después de los entrenamientos. Luego regresa a casa y por las noches juega su ‘pichanga’ con la ‘firme’ para que no sospeche nada. A ese ritmo fundirá el motor y en un par de fechas ya no tendrá ‘llantas’. Pobechito...

UN CHATO TENÍA COMO OBJETIVO ‘REVENTARLE’ LA ÑATA A ‘CHIQUITO’

Otra vez se armó una bronca en un partido de fulbito callejero donde la figura principal fue ‘Chiquito’. Esta vez fue en Puente Piedra y un chato se le quiso ir encima, su objetivo era ‘reventarle’ la ‘ñata’, pero como era muy ‘enano’ solo lo pudo golpear en la cintura. La neta que el arquero vive cada semana esos problemas. No guardó pan para mayo y ahí están las consecuencias. Asuuuuu...

El ‘Drogba del pueblo’ hace unos días cumplió años, pero como ahora es árbitro lo contrataron para dirigir un campeonato relámpago y se fue a chambear. El hombre tocó el silbato y al final le invitaron unas cervezas, le tiraron torta en la cara y con la billetera llena y bien movido se fue a casita. Curuju... Me voy, soy fuga.

