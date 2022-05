Del saque somos carnecita... La firme que el ‘Tigre’ apostó por la lógica y unión de su grupo. La presión de los ‘mensajeros’ que pedían el llamado del ‘Depredador’ no alteró sus planes. Lo repito, Paolo es uno de los mejores ‘9′ que ha tenido la ‘Blanquirroja’, pero la realidad es que hoy no está en su mejor momento.

Su entorno debería concentrarlo en encontrar equipo lo más pronto, jugar, agarrar ritmo y después tentar un llamado ante una posible clasificación a Qatar. Las convocatorias se ganan por méritos en la cancha, en el momento, ahora, no por nombres o por lo que se hizo hace un año. En la selección tienen que estar los mejores y jugar el Mundial es un premio al esfuerzo. Así es...

La firme que el ‘Motorcito’ es bien creativo para sacarle billete a los hinchas del club que tiene su estadio al final de la avenida Javier Prado. Ha organizado un concurso para que almuercen con él. La inscripción está a 2.50 soles y espera que se inscriban como 20 mil. O sea, sacará como 50 mil ‘mangos’ y máximo gastaría mil soles. Negocio redondo...

ARQUERO SE RELAJA BAILANDO LAS CUMBIAS DE UNA TÍA

El que está haciendo entrenamientos personalizados a chibolos que desean ser arqueros, es ese patita que lo botaron de un equipo de Segunda , porque dicen que arreglaba los partidos y se veía con ‘echandía’.

El hombre se recursea de esa manera, llega con sus conos, ligas y un parlante donde toda la clase. Después de los trabajos se relaja bailando las cumbias de una tía. Hummmmmmm...

Me avisan que el ‘Patrón’ tiene el título de ‘Embajador en Matute’, pero no lo dejen chequear los entrenamientos del primer equipo. Saben que el hombre no se guarda nada y va a ser el primero en cuadrar a todos esos que se creen ‘estrellas’ y cuando juegan fuera del país dan pena. Y no va cher... Me voy, soy fuga.

