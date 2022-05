Del saque somos carnecita... La neta es que Paolo Guerrero es un crack. Eso nunca estará en discusión. Pero hoy su realidad es que no está en su mejor versión y sin rodaje por la inactividad de hace meses producto de una lesión y, además, los años no lo ayudan. Ha declarado que hasta cojo juega por la selección. Eso segurísimo.

Se mató por la blanquirroja. Solito y con un tenedor descartable se fajó con los defensas más rudos y bravos del continente en las Eliminatorias pasadas. Pero está claro que sus palabras son porque Ricardo Gareca no lo tiene en sus planes para el repechaje. Por eso salió en un medio para presionar con elegancia.

Si me preguntan: ¿Lo convocas? Creo que en muletas es de aquí a Qatar y gateando mucho más que Santiago Ormeño, quien es un buen chico, pero no me convence ni cuando corre como patuleco. Sí, señores...

El que ya hace vida de exjugador es el ‘10′ que no juega hace rato. Cumple con sus terapias, pero de nada le sirve porque después va donde una nueva amiguita, que tiene un depa por ‘La Cruceta’, en Surco. Ella es quien lo engríe, cocina y hace masajitos. El problema es que después retorna a sus evaluaciones y no mejora ni progresa la lesión. Ese ‘estiramiento’ y cardio lo desgastan. No tiene descanso ni reposo. Curuju...

Donny Neyra estuvo en 'La fe de Cuto' y reveló cuál era el apodo de Paolo Guerrero cuando jugaban en las divisiones menores del fútbol peruano.

Vemos caras, pero no corazones. Hay jugadores que no aparentan lo que realmente son. Hay un central de un club que tiene su estadio al final de la avenida Javier Prado, con nombre de brasileño, que le encanta afanar invitando a tomar vino. Se vende de experto en esa materia, pero la verdad es que solo les quiere dar jarabe a sus ‘víctimas’. ‘Calentando’ el ambiente es la única forma de llevar alguito pa’ casa. Por pepa y floro no chapa ni la gripe. Noooooo...

TODO ESTÁ DE CABEZA EN ‘EL BALNEARIO’

Todo está de cabeza en el ‘Balneario’. Ayer hubo desayuno en el entrenamiento y cena en el Real Club. La directiva cree que con comida va a salvar la baja. A este equipo no lo levanta ni Guardiola. Y la culpa es de ‘Mesa que menos aplaude’. Su gestión de gerente es para llorar. Tres años librando el descenso en la última fecha.

Pero su trabajo en los business es rentable. Puso al entrenador que no existe y es un desastre, a los extranjeros que no sirven para ni mela y los jales de Segunda que son de nivel de festivales y relámpagos. Siete mil soles por el cargo de oficina y su comisión por cada cochinada. Encima hay dos opciones para el buzo: Un parrillero Quiroz que es experto en desaparecer clubes y un ludópata que dirigió en Ayacucho. Vayan armándose para la liga 2. Qué feo... Me voy, soy fuga.

