Del saque somos carnecita... El caso de Dani Alves es frecuente en el fútbol. Benjamin Mendy, lateral del Manchester City y campeón mundial de Francia en el 2018, estuvo preso por abuso sexual y afronta juicio para librar una pena larga en Inglaterra. Cristiano Ronaldo tuvo que pagar 325 mil euros para callar a una norteamericana.

Neymar tuvo que mover influencias poderosas en Brasil para librar una denuncia por meter golpe en la intimidad. Así hay roches en España, Argentina y varios países del planeta que en su mayoría de veces quedan en nada. Pero esta vez parece que se voltea la torta. La justicia hará su trabajo. Sí, señores...

Ahora vamos con lo del marcador ex Barcelona y que ha sido echado de su club Los Pumas de México. Una jueza le ha dado prisión preventiva y sin derecho a fianza, y aplaudo la medida. El brasileño metió de ‘guapo’ a un baño a una jovencita y la obligó a que le haga sexo oral y la violó a la fuerza, según declaraciones de la muchacha y que las cámaras del local corroboran.

Inicios difíciles. Roberto 'Malingas' Jiménez reveló en 'La fe de Cuto' las actividades que realizaba cuando comenzó en el fútbol profesional.

Este malvado y sinvergüenza ha arruinado su vida. Y lo peor, le ha desgraciado la existencia a una señorita porque eso difícilmente se olvida o supera. Tiene fama, dinero y una novia bonita, pero prefirió cruzar la línea. Y no va a ser...

Yo tengo hijas, madre, hermana, sobrinas y ninguna mujer en el mundo merece ser ultrajada y maltratada. Que este individuo y todos los retorcidos paguen su culpa y se coman su ‘río’. No le deseo la ‘cana’ a nadie, pero esto no tiene nombre.

Estoy seguro de que situaciones así pueden ocurrir en salsódromos, locales del sur o fiestas ‘caletas’ en el Perú. Lo que pasa es que muchas por el qué dirán o miedo se quedan calladas. También porque cuando van al médico legista arreglan los resultados o tienen ‘aceitados’ a fiscales y jueces, y al final se exponen sin ser escuchadas. Rexuxa...

El fichaje de Paolo Guerrero a Racing

¿Qué pienso del fichaje de Paolo Guerrero a Racing? Estoy desconcertado porque lo considero un crack de aquellos. El ‘Depredador’ tiene demasiada categoría para hacer el papel de pobrecito. Arreglar por un básico y de acuerdo a tu productividad está para un novato, un calichín, un chistoso. Siento que lo están ninguneando.

La ha descosido en la Bundesliga, en el Brasileirao, en Champions, Mundial de Clubes, Eliminatorias, Copa América, en Rusia 2018 y Libertadores como para pedir una ‘limosna’, una oportunidad. Cerca a su retiro, creo que no puede dejar esa imagen. Es muy grande para marcharse como un chico. Así es...

La Sub-20 de Jaime Serna no tiene ni mela. El entrenador, sobrino de Juan Reynoso y que antes del Sudamericano no había dirigido ni un partido de barrio, después de ser goleado por un normalito Brasil declaró: ‘Me quedo con los primeros 60 minutos’. No atacó nunca, no elaboró una sola jugada, solo se arropó atrás y da este discurso.

Colombia, con un equipo de taco bajo, también le pintó la cara y nadie le llama la atención al ‘Cabezón’ que lo eligió. Esto no es un club familiar. Yo soy el primero que resaltó que es chambeador al mango, pero que no joda el antipático. Hoy toca Paraguay y la neta que no espero absolutamente nada. Solo Cabellos y Vásquez tienen sus cositas. Encima se acalambran. ‘Chemo’ tiene que pasearse por todos los cerros del país, ir a Chincha, el Callao, el Agustino y encontrar valores con talento. No hay otra. Curuju... Me voy, soy fuga.

