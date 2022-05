Del saque somos carnecita... Paolo Guerrero y Jefferson Farfán son tema nacional. Nadie se atrevía a decir que ya están tíos y encima lesionados. Lo puse la semana pasada y hoy todo el mundo coincide en que no están para el repechaje. La calidad y clase no están en discusión. Son cracks y nadie se los va a quitar. Pero la edad es la edad.

TE VA A INTERESAR: LA ‘HIENA’ Y SU EMPRESARIO GORDITO ANDAN PELEA Y AMISTE

Hay algunos que llegan a los 36 o 38 años enteros, pero no es el caso de ambos. El ‘9′ se curó mal una lesión y tengo mis dudas de si volverá a un gran nivel. Lo del ‘10′ es más serio. La artrosis no tiene remedio, así siga entercado en no colgar las botas. El sueño de su segundo Mundial los motiva, encojona y los hace soñar, pero la salud es lo primero. Sean honestos, si están para aportar, bienvenido sea. Si lo hacen por agrandar su legado, no es necesario. Sí, señores...

El ‘Loco’ asumió que ya es un exjugador . Se le quitó la payasada de querer volver a vestirse de corto. Parece que se dio cuenta de que con ese peso es imposible pisar una cancha. Ni con la manga gástrica queda flaco. Lo suyo ahora es pichanguear con los masters en provincia donde pagan capricho.

Donny Neyra fue la revelación en la Superliga 7. El futbolista contó en 'La fe de Cuto' qué es lo que hace antes de cada partido.

Hace unos días chapó sus chivas y se arrancó a una exhibición con ‘Solcito’, la ‘Foca’, ‘Conejo’, el ‘Cóndor’ y otros con nombrada. Lo positivo es que el ‘bolo’ estuvo grueso y no hubo ningún hambreado en la repartición de las monedas. Se notó la diferencia cuando son invitados por el chato de bigotitos que chorrea un ripio. Nooooo...

EL PATRÓN ES UN BUEN JUGADOR Y SELECCIONABLE

Para mí el zambito que se alucina ‘ Patrón’ es un buen jugador y seleccionable. Si no ha progresado es por su mala cabeza. El ‘Comando’ lo hizo mela el sábado. Lo pifiaron harto en Matute. La gente se acordó que se fue pa’ La Habana con el equipo. No es el único responsable de esa pésima campaña. Ahí todos hicieron la del ‘Chavo’.

Hablando del volante, esta es sensacional. Dizque hay un grupo de ‘wasap’ que lo integran los más grandes ‘bomberos’ que ha dado el balón. Lo conforman la ‘Hiena’, el ‘Ratón’ y otros más. El morocho, cómo será de liquidador, que sus causas que se toman hasta el pulso, se vacilan cuando lo llaman por su nueva chapa: ‘Heladitas’. Noooooo...

EL CABEZÓN ANDA FELIZ CON ABRAM

Me pasan la voz que el ‘Cabezón’ anda feliz con Abram . Le ‘revienta cohetes’ en su entorno y dice que es correcto, sano como un vaso de leche y en one se integró al equipo. Ha pedido que amplíen su préstamo y, si se puede, que lo compren. La pregunta es: ¿Por qué no guerreó por Yotún?

El zurdito salió campeón después de dos décadas, participó en casi todos los partidos y encima es fijo en la selección. Ahí hay algo que no me cuadra. No creo que ‘Pizarrón’ sea el motivo porque como empresario no existe. El gordo es piloteado por ‘Camilo Sesto’ y punto. Quizás por ahí viene el problema. Aunque la neta solo la saben los involucrados. Así es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: