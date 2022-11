Del saque somos carnecita... En el fútbol hay que hablar lo justo. Caso contrario te pasa lo de Roberto Mosquera. Lo he dejado ser en la Copa Libertadores. Cada vez que perdía ‘floreaba’ con el estilo, raza, identidad, el balón en el piso y lo que se le ocurría en las salas de prensa. La realidad era otra en el campo, pero todo era bonito desde su óptica. Perder no es jugar bien. Si dominas 95 minutos y te ganan, no hay excusas.

Pasan los años y sigue en lo mismo. A veces un sistema o planteamiento simple o directo te tapa la boca. Ancelotti, Guardiola, Klopp y otros top se miden en sus palabras. Post partidos, declaran objetivamente, analizan tal y como se da el partido. Eso los hace más grandes. Sí, señores...

Paolo Guerrero y su mal presente en el Avaí del Brasileirao. Foto: Agencias.

La neta es que Paolo se equivocó en la decisión de ir a un equipo chico del Brasileirao.

No merece terminar su carrera así. La edad es implacable. No te perdona. Encima venía de una para de meses. Aquí en Matute iba a ser el rey junto a su compadre. Y con el ‘sencillo’ que le queda en las piernas y pulmones, fácil se daba un banquete en la Liga 1 y para muestra está lo del tío ‘vende humo’. Se fue pa’ La Habana con el Avaí y ese galón va a figurar en su trayectoria. Estuvo 10 partidos, no convirtió un gol y a veces lo metían un ratito. Cerca de los 39 no puede dar esa imagen. Piqué, a los 35 y en el Barcelona, dijo basta. Curuju...

El ‘Cholinho’ y el ‘Piki’ vayan comprando su ‘Talán’ para que chequeen la sección de empleos. Están evaluando a todos los técnicos del club y a ambos los tienen con resaltador. O sea que ya están en la ‘olla’. Al primero por ser ‘patín’ y más relacionista público que profesor. Al segundo le dieron la mejor categoría y no pudo ni llegar a la final cuando antes campeonaban con un mes de anticipación. Eso pasa por darle vida a chistosos. Así es...

La agenda del ‘Peinadito’ está desactualizada. Parece que estar fuera del país tanto tiempo le hizo perder los celulares claves porque se comió una goleada que pudo ser irremediable. Tengo dos teorías: que el intermediario ‘peló’ y sus amiguitos los de negro le dieron la espalda o le voltearon la torta. La última es la más probable porque me pasan la voz que el bravo del rival tiene sus mismas costumbres y mejores contactos. Ayayayayay... Me voy, soy fuga.