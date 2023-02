Del saque somos carnecita... Se viene el primer clásico del año. Para mí, Alianza es favorito sobre Universitario a pesar de que jugarán en el ‘Monumental’. Tiene un equipo mejor armado, con futbolistas de mayor experiencia y está mejor reforzado para el torneo local. Los cremas aún no encuentran su mejor versión, arriba solo tienen a Valera y ese ‘Tarzán’ que acaba de debutar en la defensa es más duro que Aldo Corzo en la pista de baile.

Y por siaca, coincido con mi tío ‘Cocoliche’ Leguía, quien cree que Piero Quispe debe ser el ‘10′ , en lugar del parrillero ‘Calcasuelo’, que ya está ‘choclón’. Después nos quejamos que no aparecen figuras en nuestro fútbol y no los soltamos al ruedo. ¿Cómo va a crecer si no juega? Guarda que el año pasado los victorianos se llevaron un 4-1 de Ate. Curuju...

Alberto 'Mudo' Rodríguez reveló los nombres de los clubes europeos que se interesaron por sus servicios cuando jugaba en Portugal.

Ya me contaron que en La Vicky le han puesto la cruz a ese arquero que fue ampayado rumbeando con unos pantaloncitos un día antes de entrenar. No le perdonan que sabiendo que debía chambear se haya ido a ‘liquidar’ y por eso ya le dijeron que se compre un cojín, porque va a estar sentado mucho tiempo y le puede aparecer hemorroides. Pobechito...

Detrás del ‘Bambino de los Andes’ no veo a otro con proyección

La verídica que si a Paolo le convalidaban ese gol en su debut con la ‘Academia’ iba a ser el desmadre, un loquerío. Ojalá que mejore en cada fecha y vuelva a retomar su romance con las redes. Ahí sí va a estar más cabezón que nunca el entrenador del equipo de todos. Es que el DT ha dicho que todos tienen opciones, pero de la boca para afuera, porque ya considera muy veterano al delantero. Lo malo es que detrás del ‘Bambino de los Andes’ no veo a otro ‘9′ con proyección. Así es...

Hay un run run que al final de la Javier Prado han empezado a mirar mal a la ‘Muñeca’. Fue él quien recomendó a la ‘Máquina’ y a ‘Tarzán’ y ambos están al debe. Por ahora se la están pasando por alto, porque el torneo recién ha empezado, pero si los dos no suben su nivel, parece que se le vendrá la noche. Asuuuuuu... Me voy, soy fuga.

