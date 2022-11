Del saque somos carnecita... Brasil sin Neymar ya está en octavos de final. Si no aparece Richarlison, Vinicius, Raphinha, Gabriel Jesús o Antony, la mete Casemiro. Fue 1-0 y con un golazo. Parece que sufrió el ‘Scratch’ y la neta es que Suiza no le hizo ni cosquillas, no le creó una sola jugada de peligro. Los de Tite pichanguean en la fase de grupos.

A partir de la otra serie, a partido único, a veces por penales o una pestañeada se te va la Copa. Si la batucada va por el título necesita a ‘Ney’. Es el distinto. El que la pide y hace destrozos. Junto a Mbappé y Messi son los que con una genialidad pueden marcar la diferencia. El Mundial está muy parejo. Acabó la segunda fecha y solo tres selecciones han clasificado. La cosa está picante. Cualquiera le para el macho a cualquiera. Sí, señores...

El Camerún-Serbia y Corea-Ghana fueron unos partidazos, salieron al ataque con velocidad y entrega, como se tiene que jugar en un Mundial. Todo lo contrario a Uruguay, que juega lento. Necesita una reestructuración urgente de su plantel. Fue extraño ver que una selección charrúa no se hizo sentir con marca fuerte, algo que lleva en su ADN.

Cavani (35) está en una pierna y Suárez (35) ya está en la liga de su país, donde el nivel no es como el europeo. Godín, con 36, está para cuidar a sus hijos, tiene que dar un paso al costado, porque ya los rivales ni lo respetan. Cristiano, con 37, hizo un pase y con el pecho la devolvió en el área y los defensas charrúas solo miraron. Viéndolos así, ya deben ir haciendo el check-in de regreso a Montevideo. Asuuuuu...

ECUADOR CON Y SIN ENNER VALENCIA

La firme que Ecuador es uno con Enner Valencia y otro sin él. No tiene un ‘9′ con la calidad del delantero del Fenerbahce de Turquía. Viene jugando con un esguince, hace dos partidos que lo infiltran, pero está casi fundido y es la gran duda. Hoy se juegan la vida con Senegal y si los resultados se dan hasta podrían quedar líderes en su grupo.

Pero en octavos, si Valencia no está al cien por ciento, es otro cantar. Es la hora de que aparezcan Plata y Estrada. De lo que sí estoy seguro es que el técnico Gustavo Alfaro ya estudió a los africanos y por potencia, somatotipo y velocidad no les van a ganar. Y no va a ser...

En el grupo B la cosa está recontra picante. Guarda que Inglaterra, que empezó goleando en Qatar 2022, se puede ir temprano a su casa. No la tendrá de alivio con Gales, ambas selecciones se conocen y ahí es cuando la tienes más tranca. Ahora quiero ver a Harry Kane o Sterling que hasta el momento solo han sido fururú farará. Los ingleses son ligeros favoritos, pero nada está dicho en esta Copa de los batacazos. En el otro partido, Irán y Estados Unidos tendrán más que un duelo deportivo. Curuju... Me voy, soy fuga.

