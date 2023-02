Del saque somos carnecita... La firme que la bronca entre los ‘fondeados’ y los de San Luis tiene para rato. Lo bueno es que la pelota rodará y ya no habrá walk over. Eso sí, parece que mañana habrá otro ‘chanchazo’ en Matute porque se anunció que no dejarán que se transmita el partido con la ‘Misilera’ por televisión, streaming y redes sociales. Es una vergüenza lo que pasa en nuestro fútbol . Qué feo...

Ya me enteré que el ‘10′ que se fue del fútbol porque la rodilla ya no le daba más, ahora está tras los pasos de una chica del barrio de San Juan de Lurigancho. Aseguran que ella no es modelo, ni anfitriona y tampoco tiene historias con peloteros. Es ‘chamita’ y parece que con su forma de hablar lo tiene loquito. Curuju...

Hay un run run que el ‘Rey de los bloopers’ otra vez anda haciendo de las suyas y prometiendo lo que no debe. Insiste con la chica de Lince, una que vive cerquita del parque Pedro Ruiz Gallo. Una vez ya le jugó mal a la muchacha y, de tanto insistir, ella está aflojando. Asuuuuu...

Así que el ‘ Negro rockero’ volvió a escribirle a la tía con pinta de chibola que vive por el cruce de la avenida Benavides con Panamericana Sur. Ella le respondió que no lo vuelva a hacer, porque su novio de Miami anda por Lima, es muy celoso y no duda en irse de avance. Guarda ahí...

Mirtha se ha arreglado los dientes

Me avisan que Mirtha, la voleibolista más mamacita, se ha arreglado los dientes. Ya no tiene ‘los de conejo’, pero habla raro y no puede decir algunas palabras. Estar bella le cuesta a la muchacha. Y no va cher...

Así que el ‘Rusito’ ahora es modelo de una tienda de ternos y ropa elegante . La verídica que el chico parece que encontró su verdadera vocación, porque al equipo donde va, no juega, no se cuadra bajo los tres palos, pero siempre tiene auspiciadores que le pagan por hacer comerciales. Eso es lo suyo... Me voy, soy fuga.

