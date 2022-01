Del saque somos carnecita... La historia de la ‘Ojitos hechiceros’ y el ‘Gato’ tiene para varios capítulos. Fácil se podría hacer una serie en Netflix. Hay pasión, engaño, dame que te doy, ampays y despecho. Ahora parece que están en competencia por ver quién es más feliz con su nueva pareja.

Después que ella oficializó al bailarín partidor, él no se quedó atrás y también confirmó la relación con su ‘gringa’ en Instagram. Una cosa de locos. Ahí hay de todo, menos amor sincero. Así es...

Los goles y jugadas del popular 'Aladino' han llamado la atención de la prensa argentina, que vincula su futuro con una posible llegada a Boca.

La firme que varios ‘extranjeros’ no pueden vivir mucho tiempo en la capital, porque el ‘bichito’ de la tramposería se les mete en ‘one’. Ese virus corre más rápido que ómicron. Ya me contaron de uno que aprovechando que estará un buen tiempo por acá y no jugará en su liga hasta en un par de meses, ha reiniciado conversaciones con la chica con que fue ampayado saliendo de un ‘telo’.

Dicen que están en coqueteos por ‘wasap’ y, para que no le haga problemas, siempre le aclara que solo serán amigos, pero le faltan manos para irse de avance. Y no va cher...

Sería bueno que Valera vaya a Argentina. La verídica que no pintan mucho billete, pero para el jugador es una oportunidad para mostrarse y poder saltar a otra liga mas importante. Las oportunidades a veces pasan una sola vez y hay que aprovecharlas. Lo justo...

‘AMIGO DE MARCO ANTONIO’ SE LAVÓ LAS MANOS

Ya me enteré de que a ese arquero que sacaron del puerto, lo botaron porque reclamaba que tenía contrato por un año más y pedía mejora de sueldo. La administración llamó al ‘Amigo de Marco Antonio’ para preguntar si era verdad y el hombre se lavó las manos, les dijo que todo era mentira y que su firma había sido falsificada. Se pasó de fulero... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: