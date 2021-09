Del saque somos carnecita... Salió la lista de la selección y volvió Carlos Zambrano. A mí me parece que es más por presión que por convicción. La prensa y el pueblo pedían a gritos su convocatoria porque el entrenador se encaprichó en marginarlo. Yo tengo una lectura del llamado del ‘León’.

Ricardo Gareca entiende que esta fecha triple es su última oportunidad para seguir guerreando en las Clasificatorias y ya tiene la barreta perfecta. Si no salen bien las cosas, dirá es lo que hay. Lo que nunca va a reconocer es que perdimos puntos increíbles por no tenerlo en el equipo titular. Yo insisto en que la dupla de zagueros es Zambrano-Abram. Luis marca a Depay y otros bravos en España. Están en otro level. Pero bueno, las ‘viudas’ que le sigan dando la razón al ‘Tigre’. Sí señores...

Todo se sabe. Ya me contaron que el ‘Diamante’ vive su peor momento en los negocios y la pelotita. Su equipo sumó 5 partidos sin ganar y cerró el restaurante que abrió en Pueblo Libre. Mucha competencia a los costados hizo que caigan las ventas. Encima la gente iba por él, pero como empezó a chambear y ya no lo veían, dejaron de asistir. Los grandes también tienen algunos resbalones. No todo es color de rosa en la vida. Y no va ser...

Chivas y América chocan por la jornada 10 de la Liga MX, en un clásico en donde ambos buscarán mantener una regularidad en el torneo.

Me pasan la voz que el pelotero que se volvió ‘loco’ por una ‘colita’ está subiendo de peso otra vez. Aseguran que ya no toma, pero ahora tiene un nuevo vicio. Todos los días sale en la tarde a comprar pancito a la panadería y dulces. Ese es su ‘lonchecito’, aparte de la cena que se mete un par de horas después. Dicen que ha regalado casacas porque ya no le cierran. Asuuuu…

PARECE QUE ‘EL RATÓN’ HA INFLADO UNA BARRIGUITA

Hay un run run que se le viene un problemón a ese muchachito que lo botan de todos los clubes por desarreglado. El ‘Ratón’ parece que ha inflado una barriguita en Gambetta y no quiere hacerse cargo. Solo deja un sencillo, pero no afronta las cosas como debe ser. Mosca, que te pueden retirar del fútbol antes de los 30. Rexuxa...

Por si acaso, se armó una pelea entre dos ‘venecas’ que andan caminando por el hotel de la cuadra 17 de la avenida Arenales. Ambas se enfrentaron por la billetera, perdón, por el amor del ‘presi’ de un club de Juliaca. El hombre salía del ‘telo’ del brazo de una y la otra los ampayó, y se fue a las manos con su paisana. Él las calmaba y, como no le hacían caso, les tuvo que dar propina. Por fin entendieron que las puede querer sin que se molesten. Noooooo... Me voy, soy fuga.

