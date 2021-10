Del saque somos carnecita... Los ‘cucos’ no existen. Los extraterrestres tampoco. Vamos, carajo, que yo creo en el batacazo y nadie gana en la previa. Si nos paramos bien y con valentía, que nos aguanten. Mucho bururú con Argentina. Las estadísticas, análisis, comentarios, elogios, reventadas de ‘cuete’ ya se fueron por un tubo. Messi, Lautaro, Di María, Lo Celso, Paredes, De Paul son humanos y de carne y hueso. Se equivocan y sienten dolor.

Así que salgamos sin complejos. Hagamos el partido que más nos conviene y a la perfección. Si el juego pide patada, ajustemos. Si requiere poner el balón en el piso, achorémonos. Saquemos la de ‘cuca’, coca y coco. Esto es para inteligentes, vivos y pillos. Para los serios y conchudos. Para los de calidad y huevos. Sí, señores...

En la simpleza está la hermosura. Que hoy por la mañana los chicos vean el 2-2 en la ‘Bombonera’ en el 69. Cuando ‘Chito’ se toma los genitales y se golpea el pecho delante de la famosa 12 en la ‘Bombonera’. Allí con las venas que le reventaban la frente se ‘engorila’, encaballa y se quiere tirar a la tribuna para mecharse con todos.

En la previa del Perú vs. Argentina te mostramos un resumen de cómo le fue a Lionel Messi la primera vez que enfrentó a la selección peruana con solo 18 años.

O cuando el palomilla Roberto Chale le mete un pelotazo en la cabeza a Rulli, un peso pesado. Casi arma una batalla campal por la humillación, pero con él no era. Vivo, caminante, un blanquito con alma de negro y de barrio. Cómo olvidar el recurso de ‘Perico’ León, quien hizo que el kinesiólogo con unas tijeras le rompa el short para dormir el tiempo porque se nos venían los ‘leones’.

ESTE PARTIDO ES PARA MACHOS

Hay que mirar el trasfondo. ¿Cuál es? Este partido es para los machos. Para los que saben jugar y parar. El que no se siente a la altura, que se vaya a la mela y hable con Gareca. Ayayayayay... Hay un run run que Carlos Zambrano arranca junto a Callens. Yo tengo una lectura del tema de por qué recién lo tiran al ruedo, pero lo voy a dejar ahí hasta el viernes.

La realidad es que el ‘León’, a los 18 añitos, sin debutar en Primera, marcó a Messi por Eliminatorias. Se pechó con Demichelis y desde allí supe que está hecho para este tipo de ‘guerras’. Por algo Robert Lewandowski, principal candidato a llevarse el Balón de Oro, reconoció en una entrevista que ha sido uno de los defensas que mejor lo ha marcado. La neta es que esta noche la tiene recontradifícil, pero su actitud el hombre no la negocia. Por el contrario, va a contagiar. Esperemos que eso sume y alcance. Curuju...

Las palabras sobran. Los pronósticos también. En las noticias ha salido que un peruano se ha metido a las redes de Messi y le ha dejado un mensaje en Inbox. Lo chambea al sentimiento diciendo que apoyamos a su país en las Malvinas. Aquí no hay que hablar bonito. Aquí hay que jugar lindo y hablar grueso. Los amigos son contados con los dedos de la mano. No los que intercambian camisetas contigo ni te dan la mano al final. Los relacionistas públicos a las oficinas. Si queremos ir a Qatar, solo vale sumar. La esperanza es lo último que se pierde... Me voy, soy fuga.

