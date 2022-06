Del saque somos carnecita... Cuando ingresé al estadio ‘Ahmed bin Ali’, de inmediato sentí el ambiente fresquito por el aire acondicionado. Qué alivio, porque uno entra sofocado por el tremendo calor o vapor que hay en la ciudad. Pero conforme pasaban los minutos ya era un friecito helado que recorría mis pies y mi cuerpo. Me tenía intranquilo. Quedé totalmente congelado al final del partido. No me movía de mi asiento. Estaba ido y de pronto unas gotitas de agua no le pidieron permiso a mi corazón y se deslizaron por mis mejillas.

TE VA A INTERESAR: RICARDO GARECA NO SERÁ MÁS EL TÉCNICO DE LA SELECCIÓN ADELANTAN DESDE DOHA

Me conmueve ver llorar desconsoladamente a Zambrano, Callens y Lapadula, que no fueron a Rusia 2018. Se lo merecían, porque se fajaron, rompieron y mataron por su selección. Pero el destino, la vida y el fútbol son así. Hoy fue cruel con 33 millones de peruanos que están llenos de tristeza, frustración y decepción. Sí, señores...

Todo el grupo estaba quebrado en la cancha. No había palabras de consuelo. Advíncula con las rodillas dobladas y llevado por sus compañeros, Valera quería que lo tragara la tierra, Gallese tirado en el césped, Flores aislado sin entender nada, Cuevita con el rostro tapado con sus manos, todos abrazados al mismo dolor. Un puñal nos atravesó el corazón y el alma. Tanto dolor es inexplicable. Así es...

La selección nacional no pudo contra Australia en su partido de repechaje que le daría el pase al Mundial Qatar 2022. Entérate del resumen del partido y revive el proceso de la 'blanquirroja' desde la fecha 1 de las Eliminatorias y la compañía de sus fieles hinchas que estuvieron en las buenas y malas.

No es momento de señalar culpables, pero hay cosas básicas que no entiendo. ¿Cuáles? Por qué el chico de la ‘U’ entró por ‘Aladino’ y encima no se sintió cómodo de extremo. Lo otro es que no puede ser el sexto pateador el delantero crema, que tiene año y medio en Primera.

Trauco y Aquino son de más recorrido y batallas. Otro temita es por qué se esperó 80 minutos para cambiar al volante del Malmö. Ahora destaca por ordenar con el dedo dónde deben tocar sus compañeros, porque regala muchos balones.

En el penal, el ‘Rayo’ se paró mal, muy al centro. Lo de Cuevita es medio extraño. Se luce todos los días con su personal trainer en las redes y a los 70′ ya estaba acalambrado. Carrillo viene de una para de meses y aunque no haya marcado la diferencia, hubiera podido dar un poquito más.

NOS ELIMINÓ UN EQUIPO DE ‘CANGUROS’ QUE NO TIENE LIGA PROFESIONAL

Nos eliminó un equipo de ‘canguros’ que no tiene liga profesional, con jugadores donde el 95 por ciento está en clubes poco conocidos y otros que alternan en Segunda. Ayayayyyy...

He salido en metro del estadio. Llegué a mi hotel ‘Stracto’ y en one tomé mi Uber al aeropuerto. Estoy escribiendo parado desde el counter. Y voy a contar mi bronca con el ‘Tigrillo’ Navarro. Acabó el primer tiempo y lo ‘wasapeé’: “¿Y tu 3-0? Me pagarás la apuesta”.

Al toque respondió: “O’e, chistoso, la mantequilla está congelada”. Luego del pitazo del tiempo reglamentario lo volví a mensajear: ‘Allí están tus pintabuques que no juegan’. Como es picón, otra vez se puso atrevido: ‘Están cag... de miedo a los peruanos, eso hiciste, asustarlos’.

Yo, para hacerlo volar, lo repliqué antes de empezar los penales: ‘Retírate del periodismo’. Y él no se quedó callado: “Te estás comiendo los calzoncillos’. Consumada la derrota solo le pregunté: ‘¿Y ahora?’. Me sacó la fulera: ‘Vente caminando CTM’.

Mi hermano es un personaje y lo amo. Solo le recuerdo que hace ocho años cantaba un himno de otro país y se quiere hacer el patriota. Yo quería, rogaba ir al Mundial. Mis hijas, mi señora, padres, hermanos y mis compatriotas están tristes.

Todos con el corazón destrozado. Yo soy una lágrima. No tengo palabras para reconfortarlos. Sabía que sería duro y los hechos no me desmienten. Mañana más tranquilo analizo la debacle. Es uno de los dolores más grandes que he vivido... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: