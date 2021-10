Del saque somos carnecita... La Paz sea para nosotros. Toca Bolivia y sí es posible traernos la victoria. Muchos me repiten que jamás ganamos en el ‘Hernando Siles’, pero las malas rachas se han hecho para romperlas. Ya lo hicimos en Asunción y también en Quito. Ahora es el momento apropiado para acabar con ese mito que tanto ‘come el coco’ al jugador peruano.

¿Por qué selecciones donde en su geografía no hay altura van y consiguen el objetivo? simplemente no se torturan pensando en los ahogos, que les falta el aire ni que las piernas no les obedecen. Con ese estrés llegas muerto a la hora del partido. Sí, señores...

Hoy el partido depende en un gran porcentaje de Ricaro Gareca. De cómo dosifica al equipo y su planteamiento para estar bien cerraditos y juntos. Hay cinco cambios que serán el segundo oxígeno y clave en el transcurso del juego. En qué tiempo los pone y en qué puestos. Espero que haya hecho un estudio de a quiénes les afecta menos los 3,640 metros sobre el nivel del mar.

A mí no me vengan con eso de la ‘sopa de cóndor’ ni colocarse un parche en la nariz. Eso es para los sanos y débiles. Y este reto es para valientes. La muestra más reciente es Gianluca Lapadula que está bien papeado y tiene un corazón inmenso como nuestro Perú. Se metió 20 piques en Ecuador. Y en su vida visitó Puno, Huancayo, Cerro de Pasco, Cusco, Juliaca y Arequipa. No quería salir de la cancha, a pesar de que estaba fundido a los 90′ de tanto moverse y chocar. Eso quiere decir que lo mental es lo principal. Así es...

CON EL TIGRE LA ALINEACIÓN ES UNA INCÓGNITA

Con el ‘Tigre’ la alineación es una incógnita, una moneda al aire. Pero si Yotún y Peña van desde el arranque, esos empeines pueden marcar la diferencia. Los remates de larga distancia son una opción. El balón va en zig zag y con una fuerza a veces imposible de agarrar para los arqueros. Creo que Aquino es inamovible. Es lo mejorcito en la recuperación. Y sabe meter taba. Tampoco le quema la pelota.

Agrupémonos bien porque una o dos vamos a tener. No hagamos sombra, presionemos con criterio. Ojo que con un ‘latigazo’ desde lejos nos pueden hacer la fiesta. Con la tenencia y posesión tendremos que defendernos, así que precisos y no la pierdan. Y sigamos en la misma corriente desde atrás: revienten lo que caiga por el área y con la punta del chimpún mirando arriba. Ayayayay...

Ya no cargo a los muchachos. Desde aquí mis buenas vibras y no les deseo suerte porque no la necesitarán si hacen las cosas bien. Ya afuera nos ven cerca del repechaje. No perdamos esa acreditación. Tengo la corazonada de que daremos el golpe y la neta es que la hago linda por la noche si eso ocurre. No ‘liquido’ hace 10 años, pero también ya es tiempo de romper esa marca como hoy lo hará la selección. Vamos, carajo. Sí se puede. Todos una sola idea. Los 32 millones de peruanos donamos nuestros pulmones para que nadie desmaye. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

