Del saque somos carnecita... La verídica es que el triunfo con Chile no debe cegarnos. Es positivo, alentador y motivador para lo que se viene. Pero dos cositas a tener en cuenta. La primera es que solo tendrá valor si conseguimos el objetivo en La Paz. Lo segundo es que hay que mejorar como colectivo. Aquí en el Perú cuando ganamos casi siempre estamos acostumbrados a decir que el rival estuvo mal y nos olvidamos que las Eliminatorias son una guerra y de pasadita destacar lo bueno.

Yo aplaudo que se consiguió el objetivo. Así sea con gol de cadera. Pero también hay que ser honestos, que podemos jugar mucho mejor y sobre todo en la recta final que es donde verdaderamente el fútbol inclina la balanza. Ellos llegaron disminuidos y les aseguro que con ese nivel no irán al Mundial. Sí, señores...

La gente es intensa y me pregunta: ¿Por qué aseguras a cada rato que si damos el golpe en Bolivia vamos a luchar hasta el final? Es cierto que la mentalidad tiene que ser partido a partido, pero tampoco es que enfrentaremos a campeones del mundo en las siguientes fechas. Y esta es mi teoría porque los números te hacen soñar.

Bolivia, Paraguay y Ecuador vienen a Lima. Si hacemos lo que corresponde son 9 puntos y llegamos a 20. Esas selecciones se basan en el trabajo de su entrenador porque no cuentan con figuras descollantes. Mañana iremos al ‘Hernando Siles’ y pronto visitaremos a Venezuela. Son dos choques para guerrear con dos selecciones eliminadas hace rato. Si sacamos petróleo, Qatar es una realidad. El repechaje estará entre 23 y 26 unidades. Si cae algo de refilón con Argentina, Colombia y Uruguay, bendito seas Señor. Así es...

El equipo comandado por Ricardo Gareca afrontará una dura prueba visitando a Bolivia, encuentro correspondiente a la fecha 5 de las Eliminatorias. En el siguiente video conoce el historial de la ‘blanquirroja’ jugando en La Paz ante la ‘verde’ por un proceso clasificatorio.

Quedó demostrado que necesitamos chicos como Sergio Peña. Que corran con criterio de sur a norte y de occidente a oriente. Que rematen de lejos, que se ensucien el overol, que hagan una de ‘cuca’ y el postrecito es que la manden a dormir a la red. Esos que se quedaron en el pase lateral o chiche no sirven en la actualidad. Hoy te exigen ser completo.

Leo Messi, el mejor jugador del planeta, con balones de oro, Champions, Copa América y la billetera reventada de euros, hace la del ‘cocodrilo’ (echado) en la barrera. Encima que mete de 30 a 50 pepas por temporada, da una mano y justifica sus monedas.

Los vagos ya fueron. Los requisitos mínimos e indispensables: atleta, técnico, veloz, fuerte, potente, hábil, solidario y macho. Estos llegan a ligas tops. ¿Cuántos tenemos en la Premier League, Bundesliga y Serie A? Ninguno. Allá solo te paras para ir al entretiempo. Los alemanes no reciben a estafadores. Felizmente los mercados de España (Abram y Tapia) y Francia (Trauco) se han abierto y que sigan emigrando más muchachos. Esa es la idea. Rexuxa...

Yoshimar Yotún no es el mismo de antes. Su zurda anda demasiado imprecisa. No se notan mucho sus errores porque el balón no ha acabado en la cabaña de Gallese. Pero es tiempo de que despierte. Si juega bien, el equipo camina mejor. Si está mal, ay mamita. La estamos sacando barata. El ‘Tigre’ tiene un santito efectivo. Que me pase su estampita.

Lo de Edison Flores ya es preocupante. Eso de que hace el recorrido ya me suena a tango, excusa. Que se dé 30 vueltas al Estadio Nacional entonces. O que se prepare para una maratón. Recupera la memoria o probemos a otro. Y por siaca, caliento el Bolivia-Perú. Gianluca Lapadula por primera vez en su vida fue a la altura (Quito) y se metió 20 piques. Además, hizo famoso a Cuevita y Advíncula. Así que no me vengan con que me falta el aire. Mañana analizo ese temita. Curuju... Me voy, soy fuga.

