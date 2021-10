Del saque somos carnecita... Leo un recorte cuando Jota Jota Muñante en el 77 hizo el 1-1 en Santiago en las Eliminatorias y mi mente retrocede 44 años atrás. Fue el día que los carabineros les tiraron los perros policías y con dientes filudos a ‘Chumpi’, ‘Panadero’ y toda esa batería enrazada que se defendió a chimpunazos y tabazos. No arrugaron, fueron al frente, se encojonaron. Como los varones. Lo hicieron en el verde y camino a los vestuarios.

TE VA A INTERESAR: LA BAJA DE ANDRE CARRILLO SE SENTIRÁ ASÍ DIGAMOS QUE NO. ES NUESTRO NEYMAR

Ellos allá siempre fueron maleados, atorrantes, antideportivos y ‘fuleros’. Pero esos bravos de esa época no le tenían miedo a nadie. Para ellos las balas eran cuetes. Y en el fútbol se necesita personalidad, actitud, valentía, coraje y huevos. Para ganar y también para ser inteligentes y pillos. Los partidos no se sacan adelante con patadas, se llevan los puntos con goles. En resumen, en criollo, en poco floro, hagámoslo mela con el balón en el piso, planchando con la cara y metiéndola con clase. Sí, señores...

La parte II es mejor. Aquí en la revancha en Lima, el ‘Cholo’ Sotil y el ‘Ciego’ Oblitas nos inflaron el pecho y derrotamos 2-0 a Chile y clasificamos al Mundial de Argentina 78. Aquella noche Julio Meléndez todo sudoroso, sin polo y con la mano en su pecho, cantó el himno nacional a todo pulmón en mitad de cancha y emocionó hasta a los más duros de corazón. Por esos días se compuso el ‘Contigo Perú’ que nos hace moquear cada vez que suena y más si vemos al frente a la sagrada Blanquirroja.

Hay miles de historias contra la Roja. Solo he repasado un par. Toca que los muchachos de Gareca escriban la suya. No nos jugamos ningún pase directo a una Copa del Mundo. Está en riesgo nuestro sueño de Qatar. Nuestro orgullo. Nuestra ‘guerra’. A no guardarse nada. Así de sencillo...

LA ALINEACIÓN

La alineación no la tengo clara y me tiene intrigado. Me cuentan que Ramos, Trauco y Guerrero van desde el arranque por lo visto en la práctica. Lo de Aquino es por la lesión de Tapia. Desmenucemos. No entiendo para qué lo traen a Zambrano si al final lo arrima sabiendo que somos una coladera en la zaga. Tampoco me entra en el coco que Marcos López, lo mejorcito hace rato, vaya al banco. Ni qué decir que perdamos mínimo una hora sin Lapadula. Quiero pensar que el ‘Tigre’ está misterioso, ‘podrido’ y no desea regalar información. No se puede ser tan necio. En fin, esperemos que esté jugando al gato y al ratón. Curuju...

La neta es que los chicos por 95 minutos deben olvidarse de la tabla de posiciones, de los problemas, de las trampas, de la joda, de los ‘privaditos’ y de las ‘visitas caletas’. Hay que enfocarse y concentrarse en el segundo a segundo. Desde el calentamiento hasta que suben al bus para irse a la concentración. Todos una sola idea. Ustedes en el campo y nosotros donde nos toque. Recuerden que un detalle, una pestañeada, una demencia, nos dará una gran alegría o una inmensa pena. Atentos al mango. Vamos, Perú, carajo... Me voy, soy fuga.

