No hemos enfrentado a la ‘naranja mecánica’: Este equipo solo llega a lima, granadilla o sandía

Del saque somos carnecita... La derrota 2-1 con Holanda es lo de menos. No tiene relevancia, importancia, es un amistoso para sacar conclusiones, corregir errores y observar a los nuevos. Así como decía que no nos emocionemos cuando le ganamos a Croacia e Islandia en marzo, antes del Mundial de Rusia 2018, ahora tampoco es para deprimirnos con este resultado.

Es positivo estar ‘face to face’ con zagueros como Van Dijk del Liverpool, que mide 1.94, y de Ligt del Ajax, con 1.89, porque hay que chocar con jugadores de élite y con somatotipo. No hagamos dramas ni hay que creer que hemos enfrentado a la ‘Naranja mecánica’, porque este equipo solo llega a lima, granadilla o sandía.

Es cierto que es una selección con historia, pero allí nomás. Su juego no es el de Alemania 1974, Argentina 1978 y Sudáfrica 2010, donde disputaron finales del mundo. Sí, señores... Eso sí, las cosas claritas. Así como el ‘Tigre’ gana 3 millones 750 mil dólares al año, también hay que exigirle que practique 3 millones de veces la salida limpia del equipo, que ayer falló muchas veces. Nos costó un gol y varios sustos.

Estuvimos bien parados los primeros 20 minutos, pero luego perdimos consistencia. Hubo ratitos que la pusimos en el piso y la tocamos muy bien. Pero sin temor a equivocarme y, recalco que no es nada personal, Cuevita abusa del fulbito. Es intrascendente y hace ratazo. Tiene para encarar y retrocede la pelota. Casi siempre hace la que no es. Sin embargo, es el engreído de Gareca y por las santas hueveras vamos a renegar. Curuju...

Si me preguntan por el mejor, no hay uno para 7 puntos por los altibajos. De lo que sí estoy seguro es que André Carrillo es el más desequilibrante. La primera jugada de peligro nació de sus botines en una presión alta. Robó un balón, se metió entre dos, enganchó dentro del área y le dijo ‘hazte famoso’ a Yotún, que la echó afuera cuando más fácil era meterla. Todos critican que no haya pateado cuando amagó al defensor, pero yo pienso que hizo la justa, porque ‘Yoshi’ tenía el arco a su disposición y él con el arquero achicándole. Curuju...

El ‘Rayo’ Advíncula estuvo taponeado, Aquino destacó en el primer tiempo, pero en el segundo se mostró impreciso al igual que Yotún. Farfán no es ‘9’ ni en la China, por una cuestión natural se mueve por los costados y lo que necesitamos es un Paolo adelante que abra espacios, que pivotee, que la cubra, que la empuje. La zaga endeble, sin prestancia, más desaciertos que aciertos. Ese Depay, con velocidad y fuerza, los complicó cada vez que agarraba la pelota. Los chocaba y pasaba por potencia. Gallese garantía con los guantes y Loyola no es extremo, con las justas es marcador. Las variantes ya tienen su foto en el estadio ‘Johan Cruyff’. Así es...

Por siaca, me pasan la voz de que Julio Meléndez, Ramón Mifflin y Germán Leguía han ido a declarar a la Fiscalía por el caso de ‘Toñito’. Ya aclararon y parcharon bien de que nunca recibieron sueldos como otros y que solo eran contratados para eventos deportivos como imagen. O sea play de honor y ‘selfies’. Nada más. Así que ya no jodan a los tíos, que tantas alegrías nos han dado. Vayan por los hambreados por plata, mafiosos y corruptos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

