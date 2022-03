Del saque somos carnecita... Por favor, no me vengan con que Paraguay viene con 5 bajas. No jodan. Lo que menos necesita la selección es hacerse pajaritos en la cabeza ni relajarse medio centímetro. El público, la afición, el pueblo, también debe tomárselo en serio.

TE VA A INTERESAR: LAS IMÁGENES DE LA TELEVISIÓN SON EDITABLES, LAS DEL VAR TAMBIÉN

Los 33 millones de peruanos tenemos que amarrarnos los ‘chimpunes’ sean Nike, Adidas, Puma, Reebok, Febo, Olímpicos. Que la planta sea de aluminio o madera. Que los cocos o toperoles suenen en el piso de la sala, en el bar, en la esquina, en el ‘telo’, en la tribuna, en la oficina, en el casino, en la fábrica, en la chamba, en donde quieran verlo.

La cosa es que se sienta que se mueve la tierra, tiembla el estadio, que hay un ‘terremoto’ de 8 grados. Tirémonos de carretilla contra el televisor, sumemos todos. Un sola idea. Sí, señores...

Saquemos números: 17 partidos por 90 minutos dan 1530′ (sin descuentos) en estas Eliminatorias. Acumulamos 21 puntos que nos permiten soñar con el repechaje y Qatar. Rompimos rachas en Barranquilla, Caracas y otra vez la hicimos en Quito. Robamos un 2-2 en Asunción, erramos un penal en Buenos Aires, nos dormimos en La Paz, nos robaron en Montevideo y solo en Brasil caímos claramente.

La Selección Peruana llega a la última fecha de las Eliminatorias Qatar 2022, con la consigan de ganar para lograr el repechaje. Mira los otros escenarios.

Regalamos goles infantiles, fallamos solitos frente al arco y se nos escaparon resultados de la mano. Se equivocó Gareca en algunas decisiones, los jugadores también hicieron la del ‘Chavo’ en el campo. Todo eso y más lo que usted quiera agregar ya fue. Ya está en el archivo. Cero reproches y que eso sirva como lección.

El tiempo se acortó. Ya no estamos a 15 o 20 mil kilómetros. Estamos lo que dura con tráfico un viajecito de La Punta al Jockey Plaza. Hora y media y nos vamos para chaparnos contra Australia o Emiratos Árabes. Más na... Muchachos, lo único que interesa es ganar la noche del martes. Repito, no pensemos en Colombia ni Chile. Que ellos resuelvan sus problemas, berrinches y llenen sus maletines de cocos.

Nosotros solamente tenemos que meterla con el dedo meñique, cadera, intestino, ombligo, el rulo, la trenza o lo que sea. Enfóquense en ese rectángulo verde y punto. Que sus ojos solo vean pasto, piernas, camisetas y arcos. Y su cerebrito maquine cómo logramos el objetivo. Ustedes en lo suyo, que yo me encargo de darle su pastilla de desahuevina a los que trabajarán en el Estadio Nacional.

EL FAIR PLAY ES LA MENTIRA MÁS GRANDE DEL PLANETA

Y por milésima vez quedó clarísimo que el fair play es la más grande mentira del planeta. Y si no creen: ¿Por qué desaparecieron los recogebolas del Centenario? No seamos sanazos. Ya estoy cansado de escuchar a sonsos que no tienen la mínima idea de lo que es el fútbol. Una para su libro: es un deporte, también es habilidad. Como el póker. Ayayayayayay...

Quisiera darle una charla a los camilleros, al nuevo ‘Fachín’ que da las alineaciones a los espectadores, a los que reciben los tickets en las puertas, a la seguridad, a los que riegan la cancha, a los auxiliares de la banca, a los asistentes del ‘Tigre’ y todos los que están acreditados para estar cerquita de los protagonistas.

Tienen que sudarla y no se la lleven fácil. Parecen rivales y no compatriotas. Nos tratan como una mela cada vez que vamos de visita. Y peor cuando se trata de definiciones como hace tres días en Uruguay o como en Santiago en el 97′.

Nos aplican el abuso y suben las entradas por las nubes a la barra que viaja para alentar. Silban nuestro himno, hacen bulla en el hotel, los hinchas le meten manazos a nuestros seleccionados (Juan Reynoso). Y el peruano pone la otra mejilla. Ya estoy harto. Rexuxa...

El equipo del mellizo Barros Schelotto no será una perita en dulce. Será una pepa de mango, así venga con suplentes o chistosos. Esos vienen sin presión y son cargosotes al rojo. Cuando se cierran atrás, se cierran. Y Dios quiera que no nos adelanten porque se ponen guantes los 23.

La neta y la clave será la paciencia. Vayamos arriba o abajo en el marcador no hay que perder el control ni caer en la desesperación. Van a querer aprovecharse de nuestra necesidad, pero tengo una corazonada que desde el arranque vacunaremos. Yo no creo en ustedes. Yo soy uno de ustedes. Así es... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: