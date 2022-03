Del saque somos carnecita... La neta que ya no corre lo de las hurras, chamanes y cuantas payasadas se nos ocurra para motivar a ese ‘ejército’ de jugadores que defenderán la patria con la vida esta noche. Aquí lo que se necesita en el vestuario es la voz o voces de líderes con mensajes que emocionen y encojonen.

La táctica, estrategia y planteamiento ya deben estar recontrarrepasados. Así que, muchachos, vayamos por Paraguay. Con fútbol, picardía, huevos y corazón. El ‘enemigo’ está allí listo para que le ‘arranquemos’ la cabeza. Este no es un rival. Ni un país hermano. Esto es fútbol. Es la clasificación al repechaje. Nada de saluditos, risitas, intercambiamos al final camisetas, qué dice la familia...

No jodan. Es la gloria o tristeza. Todo o nada. Sí, señores... En la última fecha, no hay favoritos. Ni tabla de posiciones. Ni que en tu equipo están Messi, Cristiano y Mbappé. Eso ya no existe. Miren cómo Macedonia eliminó a Italia, campeón de Europa.

No vale pestañear ni dormirse ni escanear las tribunas. He pedido paciencia y tranquilidad, pero eso no quiere decir que recién en los últimos diez minutos vamos a ir por el triunfo. Acá hay que atacar con todo y retroceder con todo. Los que se cansan recuerden que hay cinco cambios.

Son 90 minutos y no habrá ni suplementario ni penales. Esos ‘troncazos’ no se juegan ni mela, así que vienen a hacernos la fiesta. Y la firme, no hay un diferente que nos pueda pintar la cara. Esos irán por los bombazos, por el error nuestro, por un pacto con la fortuna o suerte o un regalo de los mafiosos que están de negro y en las oficinas. Y no va a ser...

RECOGEBOLAS, CAMILLEROS Y ‘ZAPATOS ROTOS’

A los recogebolas, camilleros, fotógrafos y ‘zapatos rotos’ que van a estar cerquita del campo, simplemente hagan su chamba mirando el desarrollo del partido. Si estamos cómodos, no se hagan paltas, aunque siempre con chicas pericas hay que sacarlos de sus casillas y que vuelen. Nadie los va a escuchar. Por allí se gana una roja algún renegón o malcriado.

Si las cosas se ponen feísimas, allí tienen que entrar a tallar. Tiren el balón rápido. Hay que frentear al tiempo. Si ocurre lo de Montevideo, métanse y hagan la del ‘Chavo’. Oblíguenlo al pito a que se acerque al VAR a la mala o remala. El estadio y los hinchas los van a apoyar. Los ‘trabaja por gusto’ que están en la banca, que guapeen y no se queden mudos. Así cobren bien, hagan sentirse. La barra que no pare de alentar. Los 33 millones de peruanos con chimpunes, canilleras y la Blanquirroja tatuada en la piel. Curuju...

La mayorÍa va por su segundo Mundial. Otros por su primera Copa del Mundo. A esa fiesta solo van los privilegiados. Ni con toda la plata del planeta puedes comprar una invitación o un cupo. Puedes ir a la grada con un paquete turístico, pero otro es estar en la ‘pista de baile’.

Tu apellido quedará grabado para siempre en la FIFA. Es el máximo máster o doctorado de un profesional. Y es una condecoración en el pecho para un país. El PERÚ estará en el cielo, en lo más alto. Gallese, Advíncula, Zambrano, Callens, Trauco, Tapia, Yotún, Gonzales, Flores, Cueva, Lapadula, Peña y el resto del grupo tienen la palabra. Yo no creo en ustedes. Yo soy uno de ustedes. Vamos, que sí podemos... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: