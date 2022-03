Del saque somos carnecita... Faltan seis días para el Uruguay-Perú y se viene una batalla brutal. ‘La fe es lo más lindo de la vida’, es la frase que ha viralizado y hecho famosa ‘Cuto’. Sin saltar a la cancha la selección, creo que puede hacer un señor partidazo. Estoy convencido de que hay pasta para hacer la fiesta como en el 81, así sea sufriendo.

Y la razón es muy simple. Ni siquiera es futbolística. Es porque ya estamos curados de la cabecita. El chip perdedor, de que no podíamos ganar de visita y nos metían goles en los descuentos, ya está reseteado. Ya fue. Ya no existe. Ahora estamos llenos de moral.

Eso no quiere decir que nos agrandemos porque allí nos vamos pa’ La Habana y pal’ sótano 10. Esto sirve en mentalidad, en minimizar errores cuando las ‘papas queman’. En un partido puede pasar cualquier cosa. Solo sobreviven los guerreros, valientes y los hijos de su mamá. Sí, señores...

Contamos con tres opciones para ir a Qatar. Clasificar directo quedando terceros o cuartos, ir al repechaje en la última fecha o nos vamos eliminados y llorando a casita. La actualidad es que dependemos de nosotros mismos, de nuestras piernitas, energías, fuerzas y corazones.

No voy a hablar de tácticas porque leo y escucho a cada individuo que un poco más y destronan a Ricardo Gareca. Solo les falta la pizarra para que dibujen sus flechas y expliquen cómo debe pararse la selección. Lo que sí puedo mencionar son detallitos que no hay que perder de vista. Una cosa no hay que olvidar: la ‘Celeste’ no es como Colombia. ¿Y por qué? Tranquilos que aquí se los doy masticadito. Curuju...

Los cafeteros nos tiraron 20 centros y no pasó ni mela. La zaga se fue de alivio. Los charrúas tirarán bombazos y van a querer meternos con pelota y todo al arco. Y para prueba pregúntenle a Jayo cuando lo clavaron en la red en una Eliminatoria. Ellos no son aviones, son Boeing los primeros 30 minutos.

Si resistimos, tendremos chances. Muchas más que en Barranquilla. Empiezan con una intensidad impresionante. Por las bandas, por el centro, por arriba, por la sombrita, Por donde haya un fleco, un hueco, un cachito. Si los adormecemos, se van a desesperar porque son cardiacos.

Es el choque que les vale un Mundial. Así que saldrán con fierro largo al ‘Centenario’. Pero los sicarios están en el Callao, en La Victoria, en El Agustino, en otros sitios. Allí en el verde solo habrá jugadores que le dan a un balón. Así es...

A mí no me asusta la goleada a una Venezuela ingenua ni la victoria que se llevaron de Asunción porque Paraguay es un desastre. Las estadísticas son números. La historia es historia. Está en los archivos. No me chambeen con que tienen estrellas en la Juventus, Real Madrid, Barcelona, Manchester United y clubes top de Europa. Los apellidos son para firmar a los hijos en las partidas de nacimiento.

Claro que Suárez y Cavani son cracks. Por supuesto que Valverde es un tractor. ¿Y? ¿Acaso tienen dos cabezas, tres piernas, dos cerebros? Ya plantamos macho a los más pintados. En la altura de Quito, en el infierno de Barranquilla y Caracas. Pudimos dar el golpe en La Paz y en Buenos Aires. Hay fe y confianza en competir, en guerrear. Oremos para que no pase nada extraño. Esto recién empieza, queda mucho por analizar y opinar. Rexuxa... Me voy, soy fuga

