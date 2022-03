Del saque somos carnecita... No es de alivio Uruguay. Tampoco jugar en el ‘Centenario’. Menos controlar a esos ‘sicarios’ del área como Luisito Suárez y Edinson Cavani. La ‘Celeste’ tiene historia, jugadores de jerarquía, de nivel mundial, de raza, de grandes batallas, pero solo nos lleva un punto de diferencia en las Eliminatorias.

No voy a mencionar los puntos tontos que hemos perdido porque hace rato estaríamos en Qatar. Ni voy a recordar que Anderson Santamaría hizo la del ‘Chavo’ en el 1-1 contra los charrúas en Lima cuando merecimos llevarnos la victoria. Esto lo escribo para que tengamos clarito que son detalles que no servirán de nada el próximo jueves. Ni suman ni restan.

Cada partido es un USB diferente, nuevo. Allí no vale ni mela las estadísticas de Mister Chip y si tienes un ‘Balón de oro’ en tu equipo. Y quitémonos de la cabeza que golpeamos si nos levantamos finos. Nadie logra sus sueños del aire. Son 90 minutos más los descuentos, donde hay que demostrar de qué estamos hechos. Sí, señores...

Los números no usan chimpunes. Ni los apellidos de las camisetas dan clasificaciones. Eso he querido que entiendan con manzanitas en la entrada de mi columna. Pero voy a repasar un hecho que ocurrió hace 5 años en el Estadio Nacional cuando los derrotamos 2-1 a rumbo a Rusia 2018. Porque de eso sí podemos sacar alguna ventaja.

SE VAN A REGALAR, PORQUE SE VAN A REGALAR

Aquella noche del 28 de marzo del 2017, Yoshimar Yotún le metió un pase largo a Paolo Guerrero a la espalda de Diego Godín. Van a la dividida, nuestro ‘9′ con mañosería lo desestabiliza con el brazo, adelanta el balón con la cabeza y se lo come a pura potencia. Remate al palo de la mazamorra de Fernando Muslera y a cobrar se ha dicho.

¿Qué quiero decir con esto? Allí está el tremendo huecazo. La clave serán los balones largos a los espacios porque se van a regalar porque se van a regalar. Revisen sus últimas presentaciones. Salen como aviones y se descuidan atrás.

El ‘Faraón’ Godín tiene 36 años y hace ratazo se vino en picada. El Atlético de Madrid lo vendió al Inter de Milán que luego de una temporada malísima lo traspasó al Cagliari de Italia, donde rescindió contrato y ahora está en el Atlético Mineiro. Todo masticadito...

LE VAN A REVENTAR LA ÑATA A GIANLUCA LAPADULA

He leído entrevistas donde aseguran que a Gianluca Lapadula le van a reventar otra vez la ñata. Seguro se van a turnar para desaparecerlo porque para eso son pillos, vivos, ratas. La marca de ‘macheteros’, toscos y muchas veces ‘mala leche’ no se las quitará nadie. Incluso se me viene a la mente cuando privaron con un golpe en la nuca a Jefferson Farfán y le rompieron al ceja al ‘Depredador’. Pero de eso se trata. Estar prevenidos, atentos y bien cuadrados.

El ‘Bambino’ todos los domingos se faja con los zagueros más hijos de su mamá que hay en las ligas de Europa y es valiente al mango. Que se olvide de su protector nasal. Que se cubra con los codos, brazos, puños y con lo que pueda, que no vaya de frente, que vaya perfilado. Que se ponga mosca hasta cuando caiga al suelo porque te dejan el taco, los toperoles. Así es...

EL PERUANO NO ES MANCO NI HUEV...

En este choque habrá full boquilla porque ellos para reclamar y joder son los mejores. Que no se repita lo de Nolberto Solano y Diego Lugano en el saludo de capitanes en Montevideo. Ese día guapearon al asistente de Gareca con una foto publicada en un diario deportivo donde con una pistola apunta la remera uruguaya. Ñol, que es de barrio, se quedó mudo. El peruano no es manco ni huevón.

Igual cuando Juan Reynoso, siendo líder en el 97′, dio una imagen de miedo y terror en Chile. Le temblaron los labios y los ojos se le salían entonando nuestro himno en un encuentro definitorio para ir al Mundial de Francia. Eso no puede ocurrir nunca más. El parador es parador sin ser delincuente en un callejón, barriada, pabellón de prisión, en un estadio, en una cancha, donde camine. Repito, esto no es para tibios ni sonsos. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

