Del saque somos carnecita... La neta que a 48 horas del Uruguay-Perú las pulsaciones se aceleran un poquito. Uno quema cerebro y la angustia y ansiedad es porque no sabemos si habrá final feliz. Es que una victoria nos deja en el counter de la línea aérea para viajar a Qatar. Y una derrota prolongaría una película de terror de Alfred Hitchcock.

Esto es fútbol y muchas veces sucede lo impredecible. No la pegaré de muy soñador ni mencionaré la palabra Mundial hasta después del 29 de marzo, pero me quedo tranquilito con un punto porque a estas alturas es como mela. Y encima nos daría harta moral para la última jornada. Que sea lo que Dios y los seleccionados quieran. Sí, señores...

Soy necio, terco, cargoso, antipático, pero no me voy a cansar de repetir lo del balón detenido. Llámese córneres y tiros libres. También mucha atención a los centros al corazón del área y los pasados. Ellos nos van a bombardear a la buena y a la mala. Su fuerte no es la posesión, tampoco la conducción ni menos el tiki taka.

Sus jugadores están hechos para el fútbol europeo por su fortaleza y su ida y vuelta. Porque tienen cracks que definen como pocos. Las virtudes de la Celeste son la intensidad y el cabezazo. Araujo, Godín, Giménez, Valverde, Suárez, Cavani y hasta el más enano se eleva como los dioses. Se basan en su somatotipo, sus músculos, su chasís y carácter. Así que ojito, ojito. Marca hombre a hombre, zonal o lo que sea, pero que no nos vacunen. Hay que incomodar, desestabilizar y joder. Curuju...

Declaraciones Yoshimar Yotún (Fuente: América TV)

Me pasan la voz que la gran duda es: ¿Zambrano o Ramos? Por favor, entiendo muy bien que la ‘Sombra’ es un líder positivo en el vestuario. Lo aplaudo porque suma en el grupo. Es el encargado de pilotear a los muchachos y que todos sean una sola idea. También que es la voz cantante para rezar, ir a cenar, a pokear, timbear, ver películas y lo que distraiga a la gente. Es de los que motiva, encojona. encaballa, cuadra, guapea y mil cosas más, pero en la cancha la prioridad es la calidad y jerarquía.

El ‘León’ ha demostrado ante las selecciones más bravas (Messi, Lautaro, Neymar, Falcao, James) que lo respetan y nos da salida limpia y con cabeza levantada. La buena noticia es que ya domina su temperamento. Yo le deseo suerte a cualquiera de los dos si les toca pisar el Centenario. La realidad es que necesitamos guerreros con tres huevos. Esta es una batalla para los valientes. No para los que cometen una falta y piden disculpas. Rexuxa...

UN CONSEJO PARA ALEXANDER CALLENS

Un consejo hasta de un conejo para Alexander Callens. Que no se le vaya la lancha. He visto la repetición con Argentina en Buenos Aires y Ecuador en Lima y tuvo dos errores infantiles y de sano que costaron los goles. Primero, se desesperó y abandonó su sitio en el tanto de Lautaro. Dejó tremendo huecazo cuando no había por qué ir a apretar a la banda izquierda. Y no lo ha hecho una vez, ya son varias. Felizmente no se ‘cobró la factura’.

Segundo, se le pegaron los chimpunes en el césped cuando le jugaron la espalda empezando el encuentro con los de la ‘Tricolor’. Se paró mal, falló en el cálculo y Michael Estrada no perdonó. Luego, en el complemento, otra vez el mismo ‘dibujo’.

La diferencia de aquella noche con lo que puede suceder el jueves es que al frente habrá ‘sicarios’ de gatillo flojo, que te ‘matan’ si les das un mínimo cachito o de ventaja. Recuérdalo. No para que te presiones. Es para que sepas que tú eres primero que ellos. A buen entendedor, pocas palabras. Y no va ser... Me voy, soy fuga.

