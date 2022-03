Del saque somos carnecita... Árbitro VENDIDO, delincuente. Disculpe, lector o lectora. Pero es difícil guardar las formas. Es mi primera reacción porque le han robado descaradamente a mi país y ese señor no se merece ningún respeto. Ese VAR solo sirve para chupar, liquidar y planear ‘asaltos’.

Es un cuento. un chiste, la más grande farsa del fútbol. La tecnología es una mela porque al final decide el ser humano, que muchas veces cae en la tentación del dinero o tarjetazo por un ascenso.

Nunca perjudican a los grandes, poderosos. ¿Y quién nos devuelve ese punto? ¿Quién nos entrega la posibilidad de clasificar directamente a Qatar? Nadie. Este resultado no lo cambia ni Putin. Así que toca patear la puerta, empapelar la mesa de partes de la Conmebol, pedir tribuna y cámaras para que sepan en todo el mundo que hay una mafia en Sudamérica. Sí, señores...

Después del partido, difundieron un video donde da la impresión que por un pelito no entra el balón al arco. Y lo que yo veo es más guantes que pelota. Lo que no enseñan es el otro ángulo, donde allí se nota clarito que no es gol. ES GOLAZO. Yo soy podrido al mango.

La selección peruana cayó 1-0 ante Uruguay en Montevideo, sin embargo el partido finalizó con una polémica jugada que pudo decretar el empate para el cuadro blanquirrojo. Los hinchas que llegaron al Circuito Mágico de la Aguas para ver el encuentro dieron su opinión.

Para mí esas imágenes son trucadas. Las emitieron con rayitas azules después de 10 minutos. ¿Por qué no lo hicieron en el instante? ¿Por qué no llamaron al juez para que revise la jugada polémica?, aunque de polémica no hay absolutamente nada. Curuju...

Ayer lo puse bien clarito en la columna. En esta clase de definiciones, las llamaditas de amigotes y relaciones a alto nivel siempre se dan. Y no me equivoqué. Esto no puede quedar en la nebulosa, en el aire, en el ya fue.

Los seleccionados que no hagan declaraciones fuertes, porque son tan sinvergüenzas que los suspenden por irse de boca. Esa chamba es de la prensa, que no se debe quedar callada. Si queremos sumar, pongámonos los chimpunes y hagamos escándalo.

NOS HAN METIDO LA MANO

Nos han metido la mano, han cometido una injusticia. Y no puede volver a repetirse. Si ponemos la mejilla, nos pasará otra vez lo mismo. Así que alcemos la voz. Ayayayay... El plan en el Centenario estaba saliendo perfecto. Como lo había analizado. Luisito Suárez, Darwin Núñez y el ingreso de Edinson Cavani no fueron problema.

Zambrano y Callens se tomaron un yogur cero calorías y grasa. El chamaquito Facundo Pellistri hizo la fiesta por el lado de un Miguel Trauco fuera de forma. Lento, sin reacción ni reflejo. En el centro pasado del tanto de Giorgian de Arrascaeta se le quedó pegado el pie en el césped. Ni siquiera un empujoncito para frenarlo.

Luis Advíncula agresivo y seguro en la marca y coberturas. Pedro Gallese espectador VIP, salvo un remate al travesaño de Federico Valverde. Renato Tapia correcto, Yoshimar Yotún no encuentra su mejor versión hace meses, Sergio Peña calidoso, pero mandando nota de prensa explicando su separación. Anoche irreconocible. Algo le pasa.

Los extremos André Carrillo y Cristian Cueva a cuantagotitas en desequilibrio. Obreros en recorrido. Gianluca Lapadula muy solo arriba. Falló increíblemente de cabeza empezando la noche. Pudo decidir mejor.

SOLO PENSEMOS EN PARAGUAY

Cristofer Gonzales, Edison Flores, Horacio Calcaterra ganosos y generosos. La pusieron en el piso. Alex Varela guapo y Santiago Ormeño entusiasta. Muchachos, no nos hagamos bolas. Solo pensemos en Paraguay. Estamos a dos paradas de Qatar. Si nos tranquilizamos y mentalizamos, todo es posible. Así que volteemos la página y a guerrear. Hemos competido de tú a tú con los clasificados, así que ahora a redondear la Eliminatoria. Así es... Me voy, soy fuga.