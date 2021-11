Del saque somos carnecita... Ya pasó Bolivia. No nos equivoquemos. Lo que se viene es una batalla y hay que armarnos bien porque nos van a moler a patadas, esos ‘chamos’ se basan en su fortaleza física. Tienen ‘carniceros’ y ‘macheteros’ a la hora de meter la taba y ‘ajustar’ a la gente. Incluso en la Eliminatoria pasada tenían un zaguero Oswaldo Vizcarrondo, apodado ‘Comegente’.

TE VA A INTERESAR: PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO, SI DAMOS EL GOLPE PIERDO LA MEMORIA

No olvidemos que Alejandro Cichero de un cabezazo le fracturó el cráneo a Claudio Pizarro en la Copa América del 2004. Esto no lo recuerdo para meter miedo. No. Es para ser inteligentes y nos dediquemos a lo nuestro: a jugar bien el fútbol. La guapeza y valentía es actitud, raza y coraje. Nunca ‘arrugar’ ni sacar el pie. Sí, señores...

La neta que los tres puntos del jueves no valdrán ni mela si no damos el golpe el martes. Hemos cometido errores puntuales que han impedido que en este momento estemos en zona de Mundial: Anderson Santamaría quiso salir con cabeza levantada como Julio Meléndez y Uruguay nos empató en Lima. Cuevita por hacer una huacha regaló un gol en La Paz y Yotún falló un penal frente a Argentina. Son 4 unidades que estaban en el bolsillo y seríamos cuartos en la tabla.

Perú 3-0 Bolivia: Revive los goles de la Blanquirroja al ras de cancha La selección peruana goleó a su similar de Bolivia en la fecha 13 de las Eliminatorias y escaló a la séptima posición de la tabla. Revive los goles de Gianluca Lapadula, Sergio Peña y Christian cueva al ras de campo. (Fuente; Latina TV)

Era otro panorama y no con la soga al cuello. Eso en criollo quiere decir que por sonsos y ‘generosos’ estamos complicados. Chile estaba muerto después que les pintamos la cara y resucitó de la nada. Hizo 9 de 9 y jugando horrible. En estos choques tan cerrados, el que menos se equivoca es el que acaba más beneficiado. Así es...

TE VA A INTERESAR: ME PRESIONAN PARA QUE DELATE A ‘LOS ÁNGELTOS’ QUE NO RESPETARON LA FECHA DOBLE

ESTOY CONVENCIDO QUE NO SOMOS MENOS Y CONTAMOS CON ARMAS PARA COMPETIR

Es cierto que para mí las estadísticas y el peso de la camiseta no existen en las previas porque conozco de muchas sorpresas, pero estoy convencido de que no somos menos y contamos con armas para competir. Entiendo que ellos corren como ‘Run Run’, pero siempre es en vano porque nunca consiguen resultados y nosotros no les vamos a dar el gusto.

La ‘Vinotinto’ jode y es espesa, guerrea a todos y hasta en Quito, pero no hay que perdonarlos ni que agarren moral. No la tendremos de alivio, pero si lo hacemos con la soltura de la última fecha, hay grandes posibilidades. Curuju... Por siaca, no iremos a una ciudad de altura y el calor de Caracas no es como el infierno de Barranquilla. Tampoco su hinchada son hooligans o turcos o griegos.

Son últimos, no cuentan con una estrella descollante y encima el pericotero Soteldo y el ‘Tanque’ Rondón se borraron solitos. El primero por indisciplina y el otro porque amagó y se excusó de que no está en forma. Quedó clarito que las condiciones se impondrán en la cancha. Este partido se sacará adelante si Gareca acierta en la pizarra y obedecen los jugadores. Ayayayay... Me voy, soy fuga.

MÁS INFORMACIÓN: