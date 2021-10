Del saque somos carnecita... La verdad es que estoy molesto, enojado, caminando de un lado a otro porque no me digiere que hayamos perdido 1-0 ante la peor Bolivia de los últimos 16 años y ellos con un hombre menos. No jodan que esto ya es reiterativo. Otras selecciones que en su geografía no tienen altura van al ‘Hernando Siles’ y se llevan algo pa’ casa. Eso solo nos pasa a nosotros.

Nunca empiezo la columna botando bilis porque se pierde la objetividad. Pero hoy voy a iniciarla nombrando al culpable directo de la derrota: Christian Cueva. El fútbol es un juego colectivo, pero a cada rato no se puede ir todo al diablo por la irresponsabilidad de un jugador. Lo que ha hecho nos puede costar una clasificación a un Mundial y el problema es que es reincidente.

Querer hacer una huacha en La Paz cuando el partido pica es incomprensible. Tenía para tocarla a un costado, pero hizo una de más. Vino el contragolpe y nos ‘vacunaron’. Le importa un pepino el sacrificio de sus compañeros, que Pedro Gallese haya puesto su cara para bloquear un bombazo y Alexander Callens y Cristian Ramos se hayan raspado hasta la cara.

Siempre repito que los sombreros y chiches no te dan puntos ni triunfos. Pero este chico no entiende ni mela. Espero que alguien lo haya agarrado del cuello en el vestuario. Una cosa es apoyar en las malas o cuando no estás en tu nivel y otra este tipo de payasadas. Sí, señores...

RICARDO GARECA

Ricardo Gareca es el otro sindicado. ¿Qué hace agarrándose la cabeza y renegando cuando su engreído pierde la pelota? Si lo pone así se ‘boletee’ antes de los partidos. ¿Ustedes creen que si lo hubiese guapeado haría semejante burrada? Les aseguro que no. A algunos futbolistas hay que decirles las cosas a la criolla: ‘Oye con..., obedeces o te vas’. Su floro paternal solo ha hecho que siga en esa línea y se mofe de su discurso.

Quedó demostrado que no lo respeta y encima tampoco es estratega. No lee ni replantea bien. Esperó que nos claven para meter recién a Jefferson Farfán y Raziel García. Los teníamos confundidos a los ‘boliches’ y no los mandamos al sótano 10. ¿O acaso creyó que ‘Toñito’ García Pye otra vez iba a reclamar los puntos en mesa? No me vengan con que hizo 70 minutos aceptables. Ese tango para los sonsos. Lo que interesa es el resultado y más nada. Así es...

Me conmovió la actitud y despliegue del equipo porque no es sencillo correr allá. Sientes que te revientan los pulmones y te ahogas, pero la gente manejó bien los tiempos y no perdió el orden. Pero parece que cuando vamos en ventaja numérica o en el marcador, la inseguridad viene desde el banco. Allí hay cuatro giles que se la pasan hablando y nunca la chuntan.

Lo de López, Aquino, Costa, Gonzales, Advíncula, sin ser del jueves, dio confianza, pero se vino abajo por un túnel. Lapadula no tuvo una clara y su protector facial era otro defensor rival. Y yo insisto, las victorias ante Venezuela y Chile fueron por individualidades, porque el colectivo hace rato sigue sin llenar los ojos. El ingreso de Mora fue testimonial, Cartagena refrescó la volante, Ormeño las ganó todas arriba, pero la que tuvo la sacó el portero Lampe. Rexuxa...

ARGENTINA CON MESSI, LAUTARO Y DI MARÍA

No pudimos con una selección que basa su funcionamiento en pelotazos y centros al área, también en el pivoteo de Marcelo Martins. Es increíble, pero cierto. Ahora viene Argentina con Messi, Lautaro, Di María y con una Copa América en la espalda. La lógica diría que lo de ayer era más real y factible. Pero esto es fútbol y hay que ir por esos bravos si queremos seguir alucinando con Qatar. Para eso hay que ser serios y acertados. No sé si Cueva y Gareca puedan asumir ese rol... Me voy, soy fuga.

