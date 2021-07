Del saque somos carnecita... ‘¿Brasil o Chile?’, le preguntaron a ras del campo a Gianluca Lapadula al final de la definición por penales ante Paraguay: ‘Cualquiera, da lo mismo’. Esos huevos deben sobrar en cada uno de los seleccionados que hoy enfrentan a Brasil por el pase a la final. El ‘Bambino’ con la nariz fracturada contestó como un verdadero ‘parador’.

Tiene la ñata torcida -no por la cochinada que se meten los viciosos- sino por un golpe que recibió en un córner y no se hace paltas. Está encojonado porque estos partidos son para los guapos, valientes y hombres de retos. Nervios sí, miedo jamás. Eso que ‘pesa la camiseta’ y apellidos es para los sonsos. Lo escuché en los 70, 80, 90 y hasta hace unos años atrás. La actualidad dice que los favoritos tienen que refrendarlo en la cancha porque varios se han ido de ‘pepa’. Ya nadie gana con el pasado ni con las estadísticas. Sí, señores...

Gianluca Lapadula es la sensación de la seleccion peruana. Después del encuentro entre Perú vs Ecuador por la Copa América 2021, prensa nacional e internacional se han rendido ante 'Lapagol' llenándolo de elogios por su juego y carisma.

En un partido normal, es ‘canasta llena’ comentan en la calle. Yo no estoy de acuerdo. Eso sucede si tú lo permites. Y voy a insistir en algo. El fútbol ha evolucionado en varios aspectos y han aparecido otros que ayudan, pero su esencia es la misma. El balón toda la vida va a correr más que el jugador. Hay patadas, bloopers, expulsados, broncas, argollas, árbitros vendidos, incentivos y muchos matices más que a veces acomodan los resultados. Así que nada te garantiza que porque tuviste más la posesión o tu equipo está lleno de estrellas ya tienes la clasificación. Solo pido estar concentraditos y en el mejor nivel. Rexuxa...

Nos expulsaron a André Carrillo por doble amarilla. Y me pudro. Allí hay algo que no me cuadra. Me parece que nos ‘bajaron la llanta’ a la mala y le doy la razón a Arturo Vidal, que se les ha tirado encima a los organizadores. La ‘Culebra’ junto a Neymar y Messi son los mejores de la Copa América. El podio es ese. ¿Quién es el primero? Lo determinará lo que falta del campeonato. Entonces la tenemos más dura, pero de quejas no se vive ni debemos distraernos en ese tema. Sea con un tenedor descartable o un machete, hay que salir a guerrear, guerrear y competir. Y no va a ser...

Bajo a mi barrio en el Callao y la muchachada, que se está metiendo unos ‘pomos’, me para: ‘Bombardero, dame tu once’. Gallese indiscutible. Ya está fino en los despejes y salidas. Ahora falta que con los pies también rechace con todo. Atrás haría dos cambios: Santamaría por el cansado Corzo y Abram por Callens. Completo la defensa con Ramos y Trauco.

La ‘Sombra’ con Anderson, que pega y se hace sentir, se sentirá más protegido. Además en la cueva defiende como los dioses. Olvídate de pedirle disculpas a ‘Ney’. Eso es pecado mortal para un zaguero. Diego Godín le cabeceó la nuca a Duvan Zapata y encima lo miró como una mela. Es importante que el lateral del Saint-Étienne recupere su mejor versión. Su zurdita será clave en salida por la banda y algún centro en el área. Atento a tus espaldas. Richarlison se va a arrimar por allí como lo hizo en las Eliminatorias. De gratis te aviso. Curuju...

Nuestra volante es de buen pie. Yo me la juego con Tapia, Yotún y el ‘hambriento’ Cartagena. Aseguro carretillas, planchazos, rascadas, marca, anticipación, temperamento y remate de lejos. A Cuevita lo mando a la derecha y al criterioso Raziel García por la izquierda. Guerra de toque en el mediocampo. Me importa un pepino que choquemos con gente del Real Madrid, Manchester United y otros clubes top. Arriba el engreído de todos. El gran Lapadula. Muévete, muévete, muévete que una te va a pintar. Así que pilas que la fe es lo más grande de este mundo, como clama el rey de las redes, ‘Cuto’ Guadalupe. Ayayayay...

Hay que arroparnos, esperarlos y estar muy precisos con el pase. Lo que más le incomoda a Brasil es la presión. Los equipos intensos y que no los dejan girar. Ellos son técnicos, hábiles, talentosos, pícaros, pillos, ratas, recurseros, pero nada es perfecto. Son aniñados y pierden el control cuando eres una mosca en la oreja. Incluso se desesperan cuando los vacunas primero. Con pelota son extraordinarios, sin pelota no tanto. Allí está la clave. Los espacios y el tiki taka los bloquea. Para mí no hay nada que perder. Y mucho por ganar: gloria. Esa que no tiene precio. Inteligencia para lo bueno y malo. Paciencia para no perder el control y esperar el momento preciso. Así que no pierdan el tiempo hablando de sistemas, planteamientos y estrategias. Hay que jugar al límite. Fuerte. Traducido es que vayan con alma, corazón y vida a la redonda. Vamos Perú, carajo... Me voy, soy fuga.