Del saque somos carnecita... Regalamos medio tiempo y la pagamos carísimo. El precio es no estar en la final. Si Brasil te hace la fiesta en un minuto, imagínense en 45. Una derrota que no me deja tranquilo, pero sí reconozco que los chicos se sacaron la mela y nadie puede recriminarles nada porque pecharon y compitieron por la Blanquirroja. No nos golearon porque salimos sin complejos.

Esa segunda parte me ilusiona para el futuro. Les quitamos la pelota, guapeamos, marcamos como varones y el ‘tiki taka’ tuvo nuestro sello. ¿Neymar? Se dedicó a pelear con Cuevita, los colegas y hacer su show en el suelo. Ahora no me vengan con que el Scratch estuvo a media caña. No, señores. Perú hizo su chamba, pero lamentablemente un error puntual nos privó de ir al ‘Maracaná’.

Empieza con un mal rechazo de Christian Ramos y luego la ingenuidad de Alexander Callens para ir al cruce con ‘Ney’, quien se lo lleva con una huachita, para luego hacer famoso a Paquetá. Definitivamente, la defensa ha sido el punto más débil de esta Copa América. Y no lo digo ahora, sino desde hace tiempo. Lean los archivos de la columna. Así es...

Partido válido por la semifinal de la Copa America Brasil 2021 entre las selecciones de Peru y Brasil a jugarse en el Estadio Olímpico Nilton Santos.

La mejor noticia es que ganamos dos nombres: Raziel García ya está para ser titular o primer cambio en las Eliminatorias. Su ingreso transformó a la selección. Después de mucho tiempo pude ver cómo la tocamos al piso y pie. Encima el chamaco agrandado y con confianza remató desde lejos y casi la chunta.

El segundo es Jhilmar Lora, quien en un ratito demostró que es conchudo al mango y no le quema el balón ni le baja la presión cuando lo enciman. Este joven de 20 años nos va a ayudar una barbaridad. Tiene madera y potencial. Llévenlo de a poco, de a mucho, pero que juegue y tenga roce. Yo lo haría arrancar en el choque por el tercer puesto. Que salga del cascarón en una. Haaland tiene 19 y lo tiran a los leones. Que los jóvenes sepan que a esa edad pueden estar en la mayor. Que se acabe esa cultura que son juveniles a los 23 para recién hacerlos debutar en Primera. Curuju...

Lo que no entiendo son los caprichos de Ricardo Gareca. Lo ha sepultado a Luis Abram sin justificación a la vista. Por rendimiento, no hay uno que le haga sombra. Por comportamiento, es uno de los más sanos del grupo. Correcto y profesional. Ayer estaba en el banco cuando tenía que estar en la cancha. Lo otro es que sentó a Marcos López, que viene muchísimo mejor que Miguel Trauco, quien cuando empezó era seriecito y ahora llama la atención por su tinte rubio. No hay comparación en esta actualidad. El marcador de la MLS es mil veces más seguro cubriendo su sector y es peligrosísimo en salidas diagonales y profundas. Lo de Corzo-Ramos es una cosa de locos. Una terquedad increíble. Me dan ganas de agarrarme a cabezazos en la pared. Hasta un principiante de la Escuela de Entrenadores de la Videna se daría cuenta de que allí está el huecazo. Y no es cuestión de gustos, es la realidad. Rexuxa...

Me convenció Sergio Peña porque rindió cuando las papas queman. En estos partidos uno se da cuenta de quién es quién. Y está hecho de piel de chancho. Yoshimar Yotún es un pedazo de jugador. Que mantenga esa regularidad y les aseguro que lo llaman desde Europa, aunque su empresario ‘Pizarrón’ tenga el cacharro grasoso y encharolado.

Renato Tapia firme, con personalidad y lo respetan. Cuevita voluntarioso y el chiche y la ‘mentira’ es su fuerte. Se enchufó en el complemento sin llegar a brillar. No me quiero olvidar de Anderson Santamaría, quien será tacaño con las ‘Muñecas plásticas’, pero es generoso en entrega. Es una opción en la zaga. Y por último, Lapadula. Gianluca enmascarado se las arregló solito para joder. Su fractura a la ñata le importó un pepino. Tuvo un par. En una lo mandó a comprar pan a Thiago Silva y la salvó el arquero Ederson. En la otra llegó tarde a un rebote. Rexuxa... Me voy, soy fuga.

TE PUEDE INTERESAR: