Del saque somos carnecita... Ya fueron ‘los chamos’ y ahora pisemos tierra. Se adelantó el Señor de los Milagros en setiembre. Sufrimos mal con Venezuela. Y esos dos benditos minutos que nos regalan un gol y una expulsión le dan vida a Perú y Gareca. Los que quieren vivir con la calculadora que se aferren a todas las fechas y a cruzar los dedos. Los que prefieren tomarlo con calma les doy la razón.

Escucho cada cosa que me sorprende. Todos hablan de traernos un punto de Brasil. Ojalá, pero no veo por dónde. Y los milagros o la mano de Ruidíaz se dan cada 30 años. Por lo mostrado en estas dos fechas solo queda rezar para que no nos llenen la canasta. Es lo más lógico. Solo un accidente, como que se queden con 10 o 9 empezando el partido, nos daría alguna chance.

Recuerden que a Chile el ‘Scratch’ le ganó con uno menos en la Copa América y el último jueves lo hizo con suplentes en Santiago por Eliminatorias. Tité saca una selección en Copacabana y le pinta la cara a cualquiera. Sí, señores...

Esta es la reacción de los hinchas tras la victoria de la escuadra bicolor ante Venezuela.

¿Cómo guerreamos? No lo saben el ‘Maestro’ Tabárez, Rueda, ‘Toto’ Berizzo, Alfaro y los demás seleccionadores de Sudamérica y lo voy a saber yo. La última palabra la tienen los jugadores. Habría que ver el ‘Maracanazo’ de Argentina de hace poquito. Cómo lo trataron a Neymar, quien es el ‘bravo de bravos’ de esa selección.

Los once albicelestes lo chancaron con inteligencia por donde iba. Alternado, escalonado, desesperándolo. Si logramos controlarlo, hay una lucecita. El resto son buenos, pero no de otro planeta. Chequeen esas imágenes de cómo marcaron y contragolpearon. Los de Scaloni tuvieron una y vacunaron. Al final Messi se perdió un gol bajo el arco. Este es un partido para correr 100 minutos al mismo ritmo. No basta jugar bien un tiempo. Ellos pierden el control con la fricción y marca pegajosa. Son exquisitos y salen con frac.

Si Carrillo, Cueva, Lapadula y demás están inspirados, algo se va a presentar. La idea es que atrás estemos sólidos y no con los muñecos en punta. Si salimos sin traumas ni complejos podremos competir, así ellos lleguen descansados. Así nos pongan a ese ‘camión’ llamado ‘Hulk’. Y no va ser...

Seamos pícaros y rudos a la vez. Con ‘chocolate’ cerca del área contraria y el cuchillo entre los dientes en cada pelota dividida. Hay que ser atrevidos, sin mirar nombres ni números en la espalda. Cada partido de Eliminatorias es una final y no hay lugar para los débiles. No son solo noventaitantos minutos de juego, para la hinchada sufrida significa mucho más. Ajá... Me voy, soy fuga.

