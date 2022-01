Del saque somos carnecita... La neta que faltan 24 horas para el infierno de Barranquilla y la ansiedad me hace pedir postre y cafecito después del almuerzo en ‘Cabos’, de la plaza Grau, por el colegio Dos de Mayo del Callao. Rodeado de mar, yates y esperando mi ‘tiradito tres mares’ de atún, salmón y corvina, avanzo la columna por mi celular última generación porque con el ‘chanchito’ me bandereo con los ‘choritos a la chalaca’. Ni me paran bola. Esos te voltean y huelen los S13 a diez kilómetros y te lo arranchan en una demencia. Juego de pizarra. Batalla de pillos. Colombia nos declaró la ‘guerra’ a la mala. No vendió entradas a los hinchas peruanos y tampoco acreditó a la prensa nacional. O sea que van con todo. Por siaca, las tribunas no meten goles. Preocúpense por lo que suceda en el campo y no afuera. Para berraco, berraco y medio. Son once contra once y hay que pechar. La Blanquirroja ya demostró que es ‘paradora’ en cualquier estadio, así que salgan serios porque un triunfo nos perfila derechitos a Qatar. Sí, señores... Cuevita, hazla simple. No hagas una de más. No quieras meter una huachita o pararla de cuca. Ya en la Copa América contra los colochos pagamos caro una irresponsabilidad tuya. En las últimas fechas de las Eliminatorias, la has soltado en una, en el momento preciso, la justa. Sigue en esa línea porque es productivo. Mira que ellos son veloces por los extremos y una pérdida de balón nos agarra mal parados y nos mandan pa’ La Habana. Este choque lo gana el que comete menos errores. No el que lo merece. Rexuxa...

Carlos Zambrano debe reemplazar a Cristian Ramos

Carlos Zambrano debe reemplazar a Cristian Ramos. Para mi humilde opinión, el ‘León’ es lo mejorcito en la zaga. Pero le ha costado el puesto por capricho de Ricardo Gareca. Sus razones tendrá el ‘Tigre’ que no entiendo. Que lo ponen contra las selecciones más bravas, es verdad. Algunos ‘podridos’ dirían que lo quieren ‘quemar’ y es una incógnita. La realidad es que desde los 18 años siempre ha respondido con esa camiseta que a muchos les pesa. Yo no le voy a enseñar a jugar ni a pedir que pierda su esencia como defensor. Lo que sí le aconsejo es que no se le vaya la lancha. Que vaya a los cruces y divididas con firmeza, pero con mucha inteligencia. Que no se nuble. Nada más. Que transmita su temperamento y coraje, en el buen sentido de la palabra, a sus compañeros. Vamos a necesitar tres huevos para salir vivos del ‘Metropolitano’. Ajusta con pelota, pero pon carita de sano y pide disculpa como gil y buenito. No levantes la ceja. Ayayayayay...

Si logramos ser ordenados y estamos concentraditos desde el calentamiento, van a sufrir James y compañía. Que el reloj corra y el tiempo los haga puré por el cerebro y cuerpo. Messi, Maradona, Pelé, el verdadero Ronaldo, o sea el ‘Fenómeno’, y los más grandes peloteros de todos los tiempos sienten muñecos, nervios, desesperación. Son humanos. Van al baño y enrollan su papel higiénico. Yo quisiera agarrarme de boca, de floro, a patadas, con Yerry Mina, con Davinson Sánchez y los más carniceros, los más fuertes. Eso a mí me encojona. Que la gente insulte y grita, eso me da valor. Los que me conocen saben que no miento. Todos somos Perú, carajo... Me voy, soy fuga.

