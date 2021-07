Del saque somos carnecita... El robo del VAR ya pasó, ya fue. De las quejas y trámites que se encarguen los directivos. Los jugadores tienen que estar concentraditos, porque aún hay una batalla por librar y no será nada fácil. Muchos dicen que disputar el tercer puesto no motiva, pero la Blanquirroja debe mentalizarse a ganar todos sus partidos, subir al podio en los torneos y llevarse cualquier medalla. No nos sobra nada, así que tampoco estamos para relajarnos. Sí, señores...

La firme que la actitud y los cojones del ‘Bambino de los Andes’ levantan la moral, envalentonan para guerrear hasta con un tenedor y de plástico. Tiene la ‘ñata’ rota, pero no le importa porque desea jugar ante Colombia y llevarse la presea de bronce. Esa es la actitud y mentalidad de la que debe contagiarse todo el grupo.

Es el último encuentro de la Copa América y los empresarios estarán chequeando refuerzos para los clubes. En otras palabras, eso significa más ceros en la cuenta bancaria y un mejor estilo de vida para la familia. Así que mañana todos a salir con el cuchillo entre los dientes, sin dudar en las divididas y que el mundo sepa que el ‘chocolate’ es más rico que el café. Y no va cher... }

Ya me contaron que un zambito al que le gusta tomar su roncito en el desayuno sigue metiéndose unas encerronas con un primo que vive por el Touring Perú, en el límite de Lince con San Isidro. Aseguran que llega por la tarde y se queda a dormir allí para después salir al día siguiente, sanito, bañadito y fresco, como si no tuviera una sola gota de alcohol en el cuerpo. Ahorita no lo siente, pero dentro de poco no va a poder ni trotar. Ayayayay...

El que se ha comprado una pantalla de 60 pulgadas para su cuarto es el ‘Pitbull’ que vive en Punta Hermosa. El hombre juega por hobby, pues ‘fichas’ no le faltan. La firme que debería dedicarse a ser gerente de un club, porque en la pelotita hace sufrir a los hinchas. Noooooo... Me voy, soy fuga.

