Del saque somos carnecita... La última fecha doble será de infarto. Picante, picante. Hay que estar preparados, pero sobre todo mentalmente, de la cabecita. Ese puntito de la noche del martes puede ser sagrado. El que marque la diferencia. Los dos puntos que perdimos duelen porque nos mantendrían en zona directa y con un colchón de ‘dos plazas’. Solo pido que Brasil haga los honores con Chile. Si eso ocurre, en el peor de los casos, ganamos a Paraguay y estamos en la repesca. Hay muchas situaciones que se pueden dar. Si conseguimos dos triunfos, nos vamos derechito a Qatar y nos olvidamos de números, calculadoras, hipótesis y tanta chistosada más. Y nada de imposibles. Repitamos con pana y elegancia lo del 81′. No pensemos exclusivamente en el 29 de marzo. Vamos a guerrear con todo a Montevideo. Que lleven al camarín al ‘Patrón’ Velásquez, Uribe, Barbadillo, Cueto, Panadero y encojonen a la gente. En ese mítico estadio, hemos dado cátedra de fútbol. Hay que levantar a los fantasmas. Sí, señores...

Cuando acabó el primer tiempo del Perú-Ecuador timbré a mi hermano y compadre Carlos Alberto Navarro: “Tigrillo, se nos viene la noche. Tiene que mover piezas Gareca porque la hemos sacado barata. Estamos lentos y muy predecibles. Se viene otra jugada igual con Callens. Lo va a tirar al ruedo a Flores y lo correrá de falso 9 a Carrillo”. Y sucedió así. Pero la ‘Culebra’ no se acomoda a esa posición porque allí hay mucho roce, choque y la taba le jode. El ‘Tigre’ corrigió en una y lo hizo ingresar a Valera, que puso huevos. La dinámica del ‘Orejas’ y ‘Canchita’ Gonzales desestabilizaron defensivamente a los norteños. Regalamos medio tiempo. Desperdiciamos 45 minutos. Eso cuesta caro en una Eliminatoria. Una cosa es la tranquilidad total y otra rogando por resultados que nos favorezcan. Así es...

Me queda clarísimo que el DT Gustavo Alfaro se cansó de ver videos de Perú. Lo tenía volteado al milímetro. Esos pelotazos a la espalda de Alexander Callens no son casualidad ni champazo ni bombazos. Fijo que chequeó el partido en Buenos Aires. Aquella vez el chalaco perdía la posición fácilmente. En el gol de Lautaro increíblemente sale a presionar a la banda izquierda, que estaba bien protegida, y dejó un huecazo en la zaga. Yo soy ‘zapato roto’ al mango. Michael Estrada cuando sale el pase largo no va a chocarlo, va al espacio, al vacío. O sea estaba estudiadito. Y no va ser...

Hay que mentalizarnos que sí podemos con Uruguay

Y hay algo que quiero adelantarme, el fuerte de Uruguay es el juego aéreo y la velocidad por todos los sectores del campo. Esos te meten con balón y todo al arco. No son como los colombianos que centran y no pasa ni mela. Estos son toscos, fuertes y correlones. De guerra, guerra son. Y por siaca, a mí me llega altamente eso de que no hay uruguayo cobarde. Nosotros tampoco somos cobardes. Así que hay que mentalizarnos que sí podemos. Recuerden que enfrentaremos a Suárez y Cavani que están tíos, pero son zorros, bravos y todavía con sus añitos se mantienen en el primer nivel. A ese par le das un cachito y fuimos. Por eso necesitamos gente con experiencia, raza y coraje. Si se elige bien el once, resistimos media hora, tranquilamente damos el batacazo. Si nos vacunan de arranque, allí la pasaremos recontramal. Curuju... Me voy, soy fuga.

